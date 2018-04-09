СМИ: «Саратовские авиалинии» будут работать под новым брендом 

В пресс-службе перевозчика не уточнили, будет ли проводиться ребрендинг всех лайнеров, отметив, что торговая марка была зарегистрирована недавно.
Два месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье через несколько минут после взлёта. Погиб 71 человек. По версии экспертов МАК, причиной крушения стало обледенение приёмников полного давления, из-за этого были нарушены показания скорости самолёта.
Ранее в Росавиации предложили перевозчику добровольно прекратить свою деятельность. Сегодня стало известно, что гендиректора «Саратовских авиалиний» Алексея Вахромеева сняли с должности. Новые кандидатуры будут представлены 11 апреля.