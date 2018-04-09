СМИ: «Саратовские авиалинии» будут работать под новым брендом

В пресс-службе перевозчика не уточнили, будет ли проводиться ребрендинг всех лайнеров, отметив, что торговая марка была зарегистрирована недавно.

Два месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье через несколько минут после взлёта. Погиб 71 человек. По версии экспертов МАК, причиной крушения стало обледенение приёмников полного давления, из-за этого были нарушены показания скорости самолёта.