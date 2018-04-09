Ещё
СМИ: «Саратовские авиалинии» будут работать под новым брендом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: «Саратовские авиалинии» будут работать под новым брендом 

Говорит Москва 21 минуту назад
В пресс-службе перевозчика не уточнили, будет ли проводиться ребрендинг всех лайнеров, отметив, что торговая марка была зарегистрирована недавно.
Два месяца назад Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье через несколько минут после взлёта. Погиб 71 человек. По версии экспертов МАК, причиной крушения стало обледенение приёмников полного давления, из-за этого были нарушены показания скорости самолёта.
Ранее в Росавиации предложили перевозчику добровольно прекратить свою деятельность. Сегодня стало известно, что гендиректора «Саратовских авиалиний» Алексея Вахромеева сняли с должности. Новые кандидатуры будут представлены 11 апреля.
Говорит Москва: последние новости
Евро и доллар обновили годовые максимумы Акции «РУСАЛа» рухнули на 30% из-за предупреждения компании о возможном техдефолте ГП: Лондон отказался сотрудничать по делам Березовского, Литвиненко и Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок458
Рубль рухнул358
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй35
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение