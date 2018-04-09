Форум «Сообщество» пройдет в Уфе с 24 по 25 апреля

Главной темой форума станет обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, сообщают организаторы. Как заявил заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин , социальное неравенство сегодня серьезно ограничивает роста экономики Владимир Путиным на ближайшие шесть лет поставил задачу как минимум вдвое снизить уровень бедности.

Во время форума специально созданные рабочие группы будут в формате деловой игры отслеживать самые важные моменты обсуждения на тематических дискуссионных сессиях. Результатами своих наблюдений рабочие группы поделятся в конце второго дня форума.