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Форум «Сообщество» пройдет в Уфе с 24 по 25 апреля
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Форум «Сообщество» пройдет в Уфе с 24 по 25 апреля 

РИА «ФедералПресс» 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главной темой форума станет обеспечение равенства граждан в доступе к социальным и экономическим благам, сообщают организаторы. Как заявил заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин, социальное неравенство сегодня серьезно ограничивает роста экономики Владимир Путиным на ближайшие шесть лет поставил задачу как минимум вдвое снизить уровень бедности.
Во время форума специально созданные рабочие группы будут в формате деловой игры отслеживать самые важные моменты обсуждения на тематических дискуссионных сессиях. Результатами своих наблюдений рабочие группы поделятся в конце второго дня форума.
Справка «ФедералПресс»:
Форум «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Начиная с 2018 года каждый из форумов посвящен проблеме федерального масштаба, которая рассматривается с точки зрения региональной специфики. К дискуссии приглашаются представители федеральных министерств и ведомств, а также комитетов Госдумы. Регистрация участников и аккредитация СМИ доступна по ссылке: http://форумсообщество.рф/уфа.
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