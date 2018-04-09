Курс евро превысил 75 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Прошлое повышение курса выше отметки в 75 рублей за евро было зафиксировано в 2016 году.

Евро вырос на 5,56% и достиг уровня в 75,35 рубля за евро. Доллар тем временем торгуется на уровне 60 рублей за один доллар. В П АО «Московская биржа»

называют другие цифры, в частности, здесь евро оценивают в 74,05 рубля за единицу объединенной европейской валюты, но динамика роста показана идентичная торгам. Согласно данным «Московской биржи», с пятницы евро вырос на 2,67 рубля.

Растет и американская валюта по отношению к отечественной. Так, по данным Центробанка , 9 апреля доллар котировался к рублю в отношении 58,5714 рубля за один доллар. Впрочем, торги закончились на отметке в 60,02 рубля.