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В регионе пройдут пятидневные военные сборы для школьников
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В регионе пройдут пятидневные военные сборы для школьников 

Волга Ньюс 22 минуты назад
По словам заместителя главы Самары — руководителя департамента образования Лилии Галузиной, в областном центре в пятидневных сборах примут участие 2343 допризывника. Занятия будут проходить на 23 сборных пунктах, базирующихся на территории образовательных учреждений во всех районах города.
"Во многих образовательных округах области проведение учебных сборов предполагает комплексный характер, — пояснила руководитель управления реализации общеобразовательных программ регионального минобра Оксана Чуракова. — Теоретические занятия могут проходить на базе учебных заведений. А, например, для обучения стрельбе предполагается организовать выезды на стрельбища или в тиры воинских частей".
Возможно отдельные сборы будут организованы для юнармейцев и курсантов, занимающихся в военно-патриотических клубах. Одной из баз может стать лагерь «Юность».
Уже сейчас юнармейцы готовятся к профильной смене. А через некоторое время планируется также создание домов юнармии с сетью спортивно-технических кружков и военно-патриотичеких клубов.
В области в ряды движения «Юнармия» вступило более 1000 учащихся. В настоящее время многие из них принимают участие военно-спортивной игре «Зарница Поволжья».
"Юнармия — движение молодое, оно только набирает силу. 2 апреля прошло селекторное совещание под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, — рассказал руководитель областного департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. — Были поставлены задачи по поддержке юнармейцев со стороны органов государственной власти и муниципальных образований. Я думаю, что в течение ближайшей недели предложения будут сформированы, проанализированы и представлены главе региона для принятия окончательного решения".
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