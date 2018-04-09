«Курс молодого бойца» пройдут 2343 жителя Самары 

В Самарской области в военных сборах примут участие 11000 призывников. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки молодежи к военной службе.
— Сейчас в области используют разные варианты проведения сборов. Их организуют и готовят территориальные управления Минобра, — рассказала руководитель управления реализации общеобразовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова.
2343 допризывника из Самары примут участие в пятидневных сборах. Они пройдут на 23 сборных пунктах, которые расположены в образовательных учреждениях города. Аналогичные мероприятия пройдут и для детей, входящих в ряды Юнармии.
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Она закончится 15 июня. За 2,5 месяца ряды вооруженных сил пополнят 2900 жителей Самарской области.