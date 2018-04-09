Ещё
В Подмосковье ограничат движение по трем наплавным мостам из‑за половодья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье ограничат движение по трем наплавным мостам из‑за половодья 

РИАМО 28 минут назад
В связи с поднятием уровня воды временно ограничено движение по трем наплавным мостам и работа двух паромных переправ на юго-востоке Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».
«В связи с поднятием уровня воды временно приостановлено транспортное и пешеходное движение на Бобреневском и Митяевском мостовых переходах в городском округе Коломна, на наплавном мосту через реку Ока в городском округе Озера и на паромных переправах в поселке Белоомут и в селе Дединово в городском округе Луховицы», — говорится в сообщении.
По словам генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Владимира Цыцулина, в связи с опасной ситуацией паромы и наплавные мосты будут отводиться в затоны. Для перевозки пассажиров при прекращении движения подготовлены резервные катера.
В этом году на период разведения моста через р. Ока в г.о. Озера транспортировка пассажиров будет осуществляться с помощью катера на воздушной подушке «Хивус-10», вместимостью по воде до 5 человек, по льду до 10 человек. Данный катер пригоден для круглогодичного использования и может перемещаться как по водной, так и по ледяной поверхности.
Актуальные сведения о работе искусственных сооружений Московской области будут представлены на официальном сайте ГБУ МО «Мосавтодор», а также в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.
РИАМО: последние новости
Гоночные заезды 50 суперкаров пройдут на Дмитровском автополигоне 2–3 июня Общественники следят за работами на полигоне ТБО «Ядрово» из спецавтобуса Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок481
Рубль рухнул359
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй40
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»231
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение