В Подмосковье ограничат движение по трем наплавным мостам из‑за половодья

В связи с поднятием уровня воды временно ограничено движение по трем наплавным мостам и работа двух паромных переправ на юго-востоке Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

«В связи с поднятием уровня воды временно приостановлено транспортное и пешеходное движение на Бобреневском и Митяевском мостовых переходах в городском округе Коломна , на наплавном мосту через реку Ока в городском округе Озера и на паромных переправах в поселке Белоомут и в селе Дединово в городском округе Луховицы », — говорится в сообщении.

По словам генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Владимира Цыцулина, в связи с опасной ситуацией паромы и наплавные мосты будут отводиться в затоны. Для перевозки пассажиров при прекращении движения подготовлены резервные катера.

В этом году на период разведения моста через р. Ока в г.о. Озера транспортировка пассажиров будет осуществляться с помощью катера на воздушной подушке «Хивус-10», вместимостью по воде до 5 человек, по льду до 10 человек. Данный катер пригоден для круглогодичного использования и может перемещаться как по водной, так и по ледяной поверхности.

Актуальные сведения о работе искусственных сооружений Московской области будут представлены на официальном сайте ГБУ МО «Мосавтодор», а также в официальных аккаунтах учреждения в социальных сетях.