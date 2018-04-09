Суд дал владельцу сгоревшей бытовой техники заработать на энергетиках

Двойную стоимость бытовой техники, вышедшей из строя из-за перепада напряжения, взыскали с энергетиков суды в Свердловской области

В июле 2017 года в городе Заречном из-за превышения нагрузок произошло повреждение трансформатора и его аварийное отключение. В результате у одного из местных жителей вышла из строя стиральная машина BOSH WAW 2440 ОЕ. Владелец обратился к гарантирующему поставщику ОАО «ЭнергосбытПлюс» с просьбой о создании комиссии и фиксировании поломки, на что последовал отказ. В августе мастером по ремонту бытовой техники было выдано заключение, что стиральная машина восстановлению не подлежит. После этого владелец отправил в «ЭнергосбытПлюс» претензию о поломке бытовой техники, предлагая возместить причиненный вред, однако реакции на нее не последовало.

Вместо сгоревшей стиральной машины мужчина приобрел точно такую же, стоимостью 86 320 руб., заплатил за доставку и установку техники, а также приобрел гарантийный сертификат за 9990 руб. Эти суммы он указал в исковом заявлении к «ЭнергосбытПлюсу», которое подал в Кировский суд Екатеринбурга . Также мужчина просил взыскать с энергетиков моральный вред в 30 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, расходы на оплату услуг по составлению заключения — 8 000 руб., почтовые и судебные расходы. Всего 210 567 руб.

Суд удовлетворил исковые требования частично. В пользу истца взыскано в счет убытков 98 379 руб., компенсация морального вреда в 3000 руб., штраф в размере 50 689 руб., расходы по оплате услуг представителя и почтовые расходы. Всего — 164 283 руб. Судебная коллегия Свердловского областного суда, рассмотрев жалобу энергетиков на это решение, оставила его без изменений.