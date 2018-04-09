В полицию поступило благодарственное письмо от жителя Биробиджана

Адиз Аманов — участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

— От всего сердца хочу сказать спасибо добросовестным сотрудникам отдела по вопросам миграции за их отношение к работе, — от души поблагодарил А. О. Аманов. — Выражаю всем вам искреннюю глубокую благодарность за ваше теплое внимание и заботу о нас, переселенцах. Огромное и человеческое всем вам спасибо. — Побольше бы таких людей на службе в полиции.

Данное письмо было передано в отдел по работе с личным составом для подготовки документов для поощрения сотрудников.