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В полицию поступило благодарственное письмо от жителя Биробиджана
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В полицию поступило благодарственное письмо от жителя Биробиджана 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 минуту назад
В адрес отдела по вопросам миграции областного Управления министерства внутренних дел от жителя г. Биробиджана Аманова Адиза Одиловича поступило благодарственное письмо.
Адиз Аманов — участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
— От всего сердца хочу сказать спасибо добросовестным сотрудникам отдела по вопросам миграции за их отношение к работе, — от души поблагодарил А. О. Аманов. — Выражаю всем вам искреннюю глубокую благодарность за ваше теплое внимание и заботу о нас, переселенцах. Огромное и человеческое всем вам спасибо. — Побольше бы таких людей на службе в полиции.
Данное письмо было передано в отдел по работе с личным составом для подготовки документов для поощрения сотрудников.
Начальник областного Управления МВД вручил добросовестным сотрудникам — старшему инспектору по особым поручениям Светлане Родиной и специалисту-эксперту группы по вопросам гражданства отдела по вопросам миграции УМВД России по ЕАО Глушковой Ольге Благодарственные письма.
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