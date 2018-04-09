«Транспортная революция» в Екатеринбурге пройдет без потрясений

Власти Екатеринбурга продолжат реформировать маршрутную сеть. Но будут делать это поэтапно, без нахрапа. Об этом "Уралинформбюро" рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов

"Не хотелось бы делать это в порядке шоковой терапии для жителей, когда они, проснувшись утром, понимают, что весь транспорт в Екатеринбурге движется по другой схеме. Мы хотим от этого уйти. Будем аккуратно, без потрясений внедрять новую сеть", — заявил он.

По словам Архипова, в этом году будут проведены повторные конкурсы по несостоявшимся в 2017 году «маршрутным» аукционам, а также будут разыграны направления, по которым заканчиваются договоры с перевозчиками. Первыми выставят на торги лот из 4 автобусных маршрутов: №06, №09, №045, №63.

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"Ситуация меняется. Сейчас уже много перевозчиков готовы идти на эти конкурсы. Нам важно закончить все судебные разбирательства (с УФАС — прим. ред.), чтобы спокойно, в плановом режиме выйти на торги", — подчеркнул Архипов.

Он также отметил, что в этом месяце будет опубликована конкурсная документация на маршруты МОАП и ЕТТУ. «Считаем, что это будет нашим аргументом, в том числе в суде с УФАС», — сообщил корреспонденту «Уралинформбюро» замглавы горадминистрации.

Летом 2017 года перевозчики бойкотировали аукционы горадминистрации по выбору подрядчиков для обслуживания 7 автобусных маршрутов. Их возмутили требования, прописанные в документации. Часть недовольных частников подала жалобы в УФАС. Специалисты ведомства признали претензии транспортников частично обоснованными и выдали мэрии предписание по устранению нарушений.

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Чиновники не согласились с требованиями антимонопольщиков и безуспешно пытались оспорить предписание в суде. Пока шли разбирательства, мэрия пролонгировала старые договоры, заключенные с коммерческими перевозчиками на обслуживание городских маршрутов, так как новые конкурсы отыграны не были. Региональное УФАС требует признать эти «контракты» недействительными.