Йоханнес Бе: «Мы будем скучать по СуперСвендсену» 

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в своем Инстаграме назвал завершившего карьеру Эмиля Хегле Свендсена лучшим спортсменом Норвегии. Он добавил, что все будут скучать по СуперСвендсену. «Прощай, товарищ по команде и мой друг! Один из лучших спортсменов Норвегии за долгие годы! Есть только один СуперСвендсен, и нам будет его не хватать. Поздравляю с такой фантастической карьерой!» — написал Бе. 32-летний Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, имеет в своем активе 12 золотых медалей на чемпионатах мира, а также Большой хрустальный глобус.
Forbilde, lagspeler og bestevenn. En av Norges største idrettsmenn gjennom tidene! Det fins berre en Supersvendsen💫 Du vil bli savnet😢💛 Gratulerer med ei fantastisk karriere!🥇 #supersvendsen
Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo) 9 Апр 2018 в 2:53 PDT