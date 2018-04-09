Певица Наргиз в ярости от хамства Первого канала

Она устала от хамского отношения телевизионщиков.

В своем Instagram–аккаунте звезда опубликовала огромный пост, в котором жалуется на эмоциональный ад, который ей устроили работники «главной кнопки страны». Исполнительница отметила, что раньше не хотела выносить сор из избы, но ее терпение лопнуло.

Артистка очень разочарована из-за того, что ее не позвали на передачу «Сегодня вечером», посвященную проекту «Голос». «Гостями были все участники с 2014го по 2017 год. Победители, полуфиналисты, члены жюри… Вообщем абсолютно все, кто был и есть, причастны к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир, я не была приглашена. И в течении всей программы, мое имя, не было упомянуто ни одного раза. Будто меня и вовсе там не было. В сердце защемило, было очень больно и обидно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — написала оскорбленная Наргиз.

Артистка уверяет, что она не заслужила этот «игнор» со стороны Первого. Также она добавила, что всегда очень дружелюбно относилась к журналистам канала. По уверению Наргиз, она, несмотря на плотный график, всегда старалась найти время для того, чтобы пообщаться с редакторами, придти на передачу или дать интервью.

Также певице не нравится, что журналисты постоянно донимают ее родственников. «Я получаю телефонный звонок от своей мамы, где она буквально вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по 3-4 раза в день, в любое время суток, (а в NY, часовые пояса, рознятся достаточно ощутимо) редакторы первого канала, с просьбой „срочно разыскать“ Наргиз», — поделилась артистка.