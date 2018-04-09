Жители Уфы собирают подписи против строительства высоток в старом квартале

Жители Уфы готовят письмо на имя руководителя республики Рустэма Хамитова с требованием прекратить застройку высотками старого квартала у Свято-Сергиевского храма, об этом UFA.AIF.RU сообщил представитель инициативной группы жильцов Габдулла Хамитов. Под обращением уже поставлено почти 200 подписей.

Местные жители считают, что новостройка в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Бехтерева, Пирогова, спровоцирует транспортный коллапс в этом районе, переполнит местные школу и детсад.

«Слушания, которые состоялись 3 апреля, были, мягко говоря, фикцией, а не реальным выявлением мнения жителей микрорайона и прилегающих к нему территорий, — рассказал Габдулла Хамитов. — Собрали строителей, реальных жителей игнорировали, у них был журнал регистрации ознакомлений с проектом, а в нём 13 подписей! Оповещения нормального не было, только расклеивали объявления на дверях подъездов о слушаниях, но кто их сегодня читает? Настоящие жители микрорайона, а не собранные в административном порядке люди, выступили против застройки данного «треугольника» высотными домами. Но их выступления пытались «захлопать».

В письме на имя главы республики говорится, что «заполнение Аксаковской школы гимназии № 11 превышает почти вдвое установленные санитарные нормы». И предполагают, что в будущем учебному заведению придётся работать в три смены. В детском саду №10 в «группах вместо 20 человек достигают 35 и более детей… в микрорайоне в настоящее время коллапс из-за избытка транспорта — строительство еще даже одного высотного дома значительно ухудшит ситуацию, как с парковкой, так и с выездом всех автовладельцев с улиц Бехтерева и Пирогова на трассу ул. Менделеева. Будут длиннющие очереди на выезд из этого квартала».