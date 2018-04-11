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В Кремле не стали прогнозировать действия Москвы в случае удара США по Сирии
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В Кремле не стали прогнозировать действия Москвы в случае удара США по Сирии 

Говорит Москва 3 часа назад
«Я не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесён такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые а) — ничем в реальности не спровоцированы и б) — которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе».
Песков добавил, что Россия выступает за беспристрастное и объективное расследование ситуации с якобы имевшим место использованием химоружия.
«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации и чтобы появились заслуживающие доверия данные».
Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Думе. Москва заявила, что доказательств преступления нет. Американская пресса пишет об обсуждении в Белом доме удара по Сирии, который США может нанести в течение 72 часов. Позже посол России в Ливане в интервью заявил, что Москва оставляет за собой право также сбивать все ракеты, которые будут выпущены по арабской республике.
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