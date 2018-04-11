В Кремле не стали прогнозировать действия Москвы в случае удара США по Сирии

«Я не хотел бы вступать в дискуссию по таким вопросам, что будет, если будет нанесён такой удар или сякой удар. По-прежнему хочется надеяться на то, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые а) — ничем в реальности не спровоцированы и б) — которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе».

Песков добавил, что Россия выступает за беспристрастное и объективное расследование ситуации с якобы имевшим место использованием химоружия.

«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации и чтобы появились заслуживающие доверия данные».