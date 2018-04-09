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«Смените их!»: Валерия двигается лучше своих молодых танцоров
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«Смените их!»: Валерия двигается лучше своих молодых танцоров 

Eva.ru 25 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица Валерия, которая сейчас полным ходом готовится к ряду крупных концертов, часто публикует в социальных сетях ролики с репетиций. Поклонники не скрывают своего восторга и обращают внимание артистки на то, что ей уступают даже опытные молодые танцоры.
У Валерии до конца апреля состоится четыре концерта с новой шоу-программой «К солнцу»: 13 и 14 апреля артистка выступит в Санкт-Петербурге в БКЗ Октябрьский, а 20 и 21 апреля в Москве в Крокус Сити Холле. Певица сейчас находится в самой активной стадии репетиций, когда шоу, программа и хореография поставлены, остается лишь довести все движения до совершенства. На это Валерия не жалеет трудов и целыми днями пропадает в танцевальных залах. Даже на обед артистка не тратит много времени, перекусывая, где придется, иногда даже в машине.
Пока поклонники ждут концертов, они смотрят в Инстаграме многочисленные фото и видео, которые выкладывает Валерия. Они, к своему удивлению, обнаружили певицу в прекрасной форме. Настолько хорошей, что даже молодые парни из подтанцовки смотрятся рядом с ней слишком вялыми. «И годы не помеха — главное работать не покладая рук!» «И это мама, троих детей? Супер» «Вот вам доказательсво как можно выглядеть в пятьдесят. Не у каждой молодой такое тело!» «Подтанцовку взять молодую, какие-то вялые, уставшие, жирные, нет, это плохо! Валерия, поменяйте группу! Это старперы, ну их! Честно» «Валерия классная всегда в форме и голос прекрасный. Только это стадо мужиков ни к чему» «Фигуре позавидуют и 20-летние, молодеете на глазах, даже неприлично для вашего возраста» «Мужики кажутся старше вас. И неопытнее»
После таких роликов Валерию даже сравнили с Мадонной, а жители других городов ждут новую программу и к себе. Публикация от VALERIYA (@valeriya) 6 Апр 2018 в 2:41 PDT  На днях в микроблоге очаровательной певицы Валерии появилось трогательное семейное фото, которое спровоцировало в социальной сети обсуждение внешности младшей дочери Иосифа Пригожина Елизаветы на фоне ее мачехи.
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