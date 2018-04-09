Ещё
Пойманный рыбаком гигантский кальмар произвел настоящий фурор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пойманный рыбаком гигантский кальмар произвел настоящий фурор 

Ридус 24 минуты назад
Филиппинский рыбак поймал кальмара длиной 2,5 метра, который произвел довольно сильное впечатление на местных жителей. Они собрались вокруг огромного морского существа, измерили его и сняли на видео.
Один из мужчин даже лег рядом с кальмаром, чтобы удостовериться в том, что длина этого головоногого моллюска намного превосходит его рост.
«Похоже на то, что в океане есть еще такие подобного размера, а, возможно, и больше», приводит сообщает Daily Mail слова одного из местных рыбаков.
При этом он признался, что ранее таких больших кальмаров здесь еще не ловили, сообщает Daily Mail.
Ранее на морском побережье штата Джорджия было обнаружено существо, по своей форме напоминающее лох-несское чудовище.
Кроме того, на одном из пляжей австралийского Квинсленда отдыхающие наткнулись на огромную монстрообразную рыбину длиной в два метра и весом около 150 килограммов, а на пляж в Калифорнии выбросило загадочное морское существо.
Ридус: последние новости
Миллиардеры Магомедовы заказали в «Кремлевский централ» холодильники и ТВ Председатель кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева Гибель богов: США уничтожают крупнейшую российскую алюминиевую компанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок452
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй35
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение