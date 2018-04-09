Пойманный рыбаком гигантский кальмар произвел настоящий фурор

Филиппинский рыбак поймал кальмара длиной 2,5 метра, который произвел довольно сильное впечатление на местных жителей. Они собрались вокруг огромного морского существа, измерили его и сняли на видео.

Один из мужчин даже лег рядом с кальмаром, чтобы удостовериться в том, что длина этого головоногого моллюска намного превосходит его рост.

«Похоже на то, что в океане есть еще такие подобного размера, а, возможно, и больше», приводит сообщает Daily Mail слова одного из местных рыбаков.

При этом он признался, что ранее таких больших кальмаров здесь еще не ловили, сообщает Daily Mail.

Ранее на морском побережье штата Джорджия было обнаружено существо, по своей форме напоминающее лох-несское чудовище.

Кроме того, на одном из пляжей австралийского Квинсленда отдыхающие наткнулись на огромную монстрообразную рыбину длиной в два метра и весом около 150 килограммов, а на пляж в Калифорнии выбросило загадочное морское существо.