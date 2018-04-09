Дворкович: дорожные карты в сфере энергетики и здравоохранения будут вскоре представлены

ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Две дополнительные дорожные карты по реализации национальной технологической инициативы в сфере энергетики и здравоохранения помимо тех пяти, которые ранее были утверждены главой кабинета министров на период до 2035 года, будут представлены в ближайшее время на утверждение. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Работа в рамках национальной технологической инициативы идет и по этим пяти направлениям, по которым дорожные карты подписаны, и еще по двум направлениям — это энергетика и здравоохранение, по которым дорожные карты готовятся и в скором времени будут представлены на подпись", — сказал Дворкович на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

По его словам, по каждому из направлений НТИ реализуются десятки перспективных проектов, которые объединяют фундаментальную науку, прикладные исследования и интересы бизнеса. «По некоторым есть уже первые результаты, которые дают основание считать, что коммерциализация технологий может начаться уже в ближайшие годы. То есть речь не идет об абстрактных работах, речь идет об абсолютно прикладных вещах, связанных с перспективами развития транспортных систем, здравоохранения, сельского хозяйства, а также по иным направлениям», — сказал Дворкович.

Как отметил вице-премьер, в частности, большое внимание уделяется развитию технологий связи стандарта 5G, которое необходимо для реализации проекта в сфере беспилотного транспорта и управления им. «Без этой технологии эта тема практически бесперспективна», — сказал Дворкович.

"Да, только стоит очень дорого эта 5G. Нужно смотреть — где ее делать и как делать", — заметил на это Медведев.

По словам Дворковича, работа в этой сфере рассчитана на период 10-15 лет. «Это именно перспективные технологии, где мы хотим занять существенные ниши на рынке», — добавил он.