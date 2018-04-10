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Екатеринбуржцы требуют послать пересадочный тариф под землю
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Екатеринбуржцы требуют послать пересадочный тариф под землю 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Активисты свердловского фонда «Гражданский патруль» требуют, чтобы власти Екатеринбурга позволили жителям мегаполиса пользоваться пересадочным тарифом не только в наземном транспорте, но и в метро. Соответствующая петиция на имя сити-менеджера Александра Якоба опубликована на сайте организации. Пока под обращением поставили свои подписи лишь несколько десятков человек, передает "Уралинформбюро".
Пересадочный тариф был внедрен в общественном транспорте уральской столицы в феврале. Нововведение не затронуло метрополитен. Администрация Екатеринбурга объясняла это тем, что в подземке стоят устаревшие аппараты, которые пока не приспособлены для работы с «повременным» тарифом.
Возмущенные активисты обратились к властям мегаполиса с просьбой обозначить срок, когда пересадочный тариф будет распространяться и на метро. В ответ в горадминистрации подчеркнули, что этот план разработан исключительно для наземного транспорта, так как позволяет сократить время ожидания автобусов, трамваев и троллейбусов на остановках.
Руководитель отделения фонда «Гражданский патруль» в Свердловской области Роман Тихонов считает, что двойная и тройная переплата при пересадках с метро на другой транспорт создает у пассажиров негативное отношение, поэтому люди предпочитают перемещаться по городу на автомобиле. «Мы предлагаем внедрить пересадочный тариф оплаты проезда в екатеринбургском метрополитене к 1 сентября 2018 года. Это позволит снизить стоимость передвижения по Екатеринбургу на общественном транспорте и уменьшит напряжение от ряда негативных последствий пользования личным автотранспортом», — отметил он.
В настоящий момент «на поверхности» города екатеринбуржцы могут воспользоваться двумя «повременными» планами — на 30 и на 60 минут. Первый дает возможность проехать в трамваях, троллейбусах и автобусах, в том числе частных, за 28 рублей, второй — за 40. Однако услуга пока не пользуется популярностью у жителей мегаполиса. По данным горадминистрации, в феврале пересадочный тариф предпочли чуть более 2 400 пассажиров (0,61% от общего числа владельцев Екарт).
Ранее по теме: Повременной Екартой можно будет расплатиться в маршрутках
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