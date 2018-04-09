Оповещение о проведении публичных слушаний в районе Проспект Вернадского

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.66 «а», 2-й этаж, холл управы района Проспект Вернадского.

Экспозиция открыта с 13.04.2018г. по 19.04.2018г. Часы работы экспозиции: в будние дни с 10:00 до 18:00 часов, суббота, воскресение — с 10:00 до 13:00 часов, на выставке представителями разработчика проекта проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.04.2018

г. в 19:00 в конференц-зале по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.66 «а», 2-й этаж, каб. 207.

Время начала регистрации участников в 18:00.

В период проведения публичных слушаний участники слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номер контактного справочного телефона Окружной комиссии по градостроительству, землепользованию и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы : 8 (499) 140-88-80.

Почтовый адрес окружной комиссии в Западном административном округе города Москвы: 121351, Москва, ул. И. Франко, д.12.

Электронный адрес Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы: zao.mos.ru (рубрика «электронная приемная).

Информационные материалы по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, вл. 60, квартал 34-35 (кад. № 77:07:0013006: 16) ЗАО размещены на сайте управы района Проспект Вернадского vernadskogo.mos.ru