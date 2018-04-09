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В сети обсуждают дизайн «Оки» в стиле Lada XRay
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В сети обсуждают дизайн «Оки» в стиле Lada XRay 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Интернет сообщество яро обсуждает выложенные недавно в сеть рендерные изображения ситикара «Ока».
На представленных изображениях малютка-Ока имеет агрессивные черты современных автомоделей Lada XRay и Lada Vesta.
Схожая с указанными автомоделями оптика и решетка радиатора скорее всего не осовременивают городскую малютку, а представляют ее неким пошловатым штампом в продолжение современной тематике дизайна Lada.
Как известно, ситикар «Ока» выпускался в модельном исполнении «ВАЗ-1111», «СеАЗ-1111», а также «КамАЗ-1111». Производство было начато в 1987, а окончено в 2008 году.
Мнение пользователей сети ожидаемо разделилось. Одни выступают за возрождение малолитражки, другие предлагают искать совершенно новые формы и технические решения.
В самом же АВТОВАЗе пока никаким образом не комментируют обсуждаемые изображения. Поэтому связывать эти картинки с планами автокомпании пока что наверное рано.
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