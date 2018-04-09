Содержание парка «Дружба» обойдется в 16 миллионов рублей

Электронный аукцион на поиск подрядчика, способного сделать парк «Дружба» чистым и красивым объявила администрация на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 15 миллионов 750 тысяч рублей. Выигравшая конкурс фирма должна будет исполнять внушительный список обязанностей по содержанию зоны отдыха. Сюда входят и сбор мусора, и уборка тротуаров, и покос травы. Также подрядчик обязан будет очищать от травы плиточное покрытие пешеходных дорожек, создавать многолетние и однолетние цветники, ухаживать за ними и многое другое. Победителя определят 20 апреля, контракт заключается до конца 2018 года.