Ещё
Содержание парка «Дружба» обойдется в 16 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Содержание парка «Дружба» обойдется в 16 миллионов рублей 

Деловое сообщество 32 минуты назад
Электронный аукцион на поиск подрядчика, способного сделать парк «Дружба» чистым и красивым объявила администрация на сайте госзакупок.
Сумма контракта составляет 15 миллионов 750 тысяч рублей. Выигравшая конкурс фирма должна будет исполнять внушительный список обязанностей по содержанию зоны отдыха. Сюда входят и сбор мусора, и уборка тротуаров, и покос травы. Также подрядчик обязан будет очищать от травы плиточное покрытие пешеходных дорожек, создавать многолетние и однолетние цветники, ухаживать за ними и многое другое. Победителя определят 20 апреля, контракт заключается до конца 2018 года.
Деловое сообщество: последние новости
Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации Алексей Рощин стал новым заместителем прокурора Ростовской области В Ростовской области за год численность населения снизилась на 11 тыс человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок462
Рубль рухнул358
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй35
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»228
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение