«Газпром» установил рекорд и стал лидером медиарейтинга 

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 4 249 305 публикаций СМИ за период с 2 по 8 апреля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу стал «Газпром». СМИ сообщали, что компания в январе-марте 2018 года увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 54,4 млрд кубометров, при этом в марте «Газпром» установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — 19,6 млрд кубометров.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Аэрофлота». Авиакомпания вскоре начнет предоставлять пассажирам услуги интернет-доступа на рейсах малой и средней дальности. Помимо доступа в интернет устанавливаемое «Аэрофлотом» решение позволит пассажирам получать доступ со своих устройств к развлекательной системе авиалайнера.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
«Газпром»
40 199,0 «Яндекс»
38 476,1 Сбербанк
37 483,2 29 016,9 «Аэрофлот»
21 712,8 Apple
20 742,3 «Росатом»
18 620,6 Google
18 264,6 17 141,9 «Почта России»
16 079,9 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Алексей Миллер. Глава «Газпрома» рассказал СМИ, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» продолжится, но сократится до 10-15 млрд кубометров в год.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Марка Цукерберга. Основатель Facebook заявил, что компания разработала несколько инструментов, позволяющих избежать влияния на выборы в разных странах при помощи фейковых аккаунтов.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Алексей Миллер «Газпром»
18 493,8 Павел Дуров Telegram
16 466,4 Марк Цукерберг Facebook
16 230,3 Сергей Галицкий ФК «Краснодар»
9 690,3 Николай Подгузов «Почта России»
7 387,2 Игорь Сечин «Роснефть»
5 275,1 Леонид Федун ФК «Спартак»
4 259,0 Роман Абрамович Millhouse
3 821,1 Олег Дерипаска «Русал»
3 298,1