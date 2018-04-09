«Газпром» установил рекорд и стал лидером медиарейтинга

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 4 249 305 публикаций СМИ за период с 2 по 8 апреля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу стал «Газпром» . СМИ сообщали, что компания в январе-марте 2018 года увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 54,4 млрд кубометров, при этом в марте «Газпром» установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — 19,6 млрд кубометров.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Аэрофлота» . Авиакомпания вскоре начнет предоставлять пассажирам услуги интернет-доступа на рейсах малой и средней дальности. Помимо доступа в интернет устанавливаемое «Аэрофлотом» решение позволит пассажирам получать доступ со своих устройств к развлекательной системе авиалайнера.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

«Газпром»

37 483,2 29 016,9 «Аэрофлот»

16 079,9 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Алексей Миллер . Глава «Газпрома» рассказал СМИ, что транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» продолжится, но сократится до 10-15 млрд кубометров в год.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Марка Цукерберга . Основатель Facebook заявил, что компания разработала несколько инструментов, позволяющих избежать влияния на выборы в разных странах при помощи фейковых аккаунтов.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Алексей Миллер «Газпром»

16 466,4 Марк Цукерберг Facebook

3 298,1