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Юных жителей поселения приглашают посмотреть мультики
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Юных жителей поселения приглашают посмотреть мультики 

Администрация поселения Вороновское 32 минуты назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Сеансы посвятят как редким, так и самым популярным работам аниматоров «Союзмультфильма». Фото:архивное
Юных жителей поселения Вороновское приглашают посмотреть цикл мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм».
По сообщению пресс-службы Правительства Москвы бесплатные показы традиционно состоятся в сети кинотеатров «Москино» Департамента культуры города Москвы. Планируется организовать ежемесячную программу показов для детей — «Союзмульткино».
"Мы заключили соглашение с «Союзмультфильмом», и теперь каждый месяц они будут формировать подборку интересных мультфильмов, а мы — показывать ее в кинотеатрах нашей сети по утрам в выходные. Программа будет состоять только из отечественной анимации, это будут как старые советские ленты, так и новые картины, в том числе фестивальные, которые нельзя найти в интернете", — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Первые показы будут проходить по воскресеньям в период с 8 по 29 апреля в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность», «Тула».
Ознакомиться с программой бесплатных мультсеансов можно на официальном сате Мэра и Правительства Москвы.
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