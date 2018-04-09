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Власти Рузского района обсудят обостряющуюся ситуацию с вывозом мусора
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Власти Рузского района обсудят обостряющуюся ситуацию с вывозом мусора 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Обостряющуюся с каждым днем ситуацию с вывозом мусора в Рузском районе Подмосковья обсудят участники созываемого во вторник заседания оперативного штаба в Рузском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении городской администрации.
"Во вторник в администрации Рузского городского округа подробно обсудят ситуацию, сложившуюся с вывозом и утилизацией мусорных отходов, произведенных внутри округа ", — сообщается в пресс-релизе.
Ситуация с вывозом мусора в городском округе непростая, полигоны ТБО, распложенные в других районах, принимают мусор с перебоями, и мусор возвращают в округ. Полигоны, размещенные в городской черте, закрыты несколько лет назад. «С каждым днем ситуация будет осложняться, решение необходимо принимать сейчас», — заявил глава Рузского городского округа Максим Тарханов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В сообщении добавляется, что лишь треть собственников частных домовладений Рузы заключили договоры с мусоровывозящими компаниями. А с началом дачного сезона ситуация может еще больше усугубиться.
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