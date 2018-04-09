Оренбург вошел в число лучших примеров организации комфортной среды

Накануне в Минстрое РФ состоялось заседание Экспертного совета по формированию комфортной городской среды, где отметили и Оренбург , который вошел в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству.

От Оренбургской области в список вошли четыре объекта. Три из них в номинации «Игровые, спортивные и иные тематические площадки», которые располагаются по ул. Чкалова и по ул. Новой областного центра. В список лучших практик по благоустройству вошел и город Ясный. Благоустройство площади у кинотеатра «Заря» было выбрано в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».

Для включения в федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта выбрано 125 объектов.

«Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регионов Российской Федерации . Эти заявки в течение двух месяцев рассматривались экспертами», — уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень

При этом планы по благоустройству общественных и дорожных территорий в 2017 году в стране выполнены на 103%, что превышает плановый показатель.