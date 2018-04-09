Ещё
Оренбург вошел в число лучших примеров организации комфортной среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оренбург вошел в число лучших примеров организации комфортной среды 

ProOren 30 минут назад
Накануне в Минстрое РФ состоялось заседание Экспертного совета по формированию комфортной городской среды, где отметили и Оренбург, который вошел в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству.
От Оренбургской области в список вошли четыре объекта. Три из них в номинации «Игровые, спортивные и иные тематические площадки», которые располагаются по ул. Чкалова и по ул. Новой областного центра. В список лучших практик по благоустройству вошел и город Ясный. Благоустройство площади у кинотеатра «Заря» было выбрано в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».
Для включения в федеральный реестр лучших практик по итогам реализации приоритетного проекта выбрано 125 объектов.
«Всего в Минстрой России в 2017 году поступило 538 заявок от всех 85 регионов Российской Федерации. Эти заявки в течение двух месяцев рассматривались экспертами», — уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.
При этом планы по благоустройству общественных и дорожных территорий в 2017 году в стране выполнены на 103%, что превышает плановый показатель.
ProOren: последние новости
Экс-директора и бухгалтера второго лицея в Оренбурге осудили за хищение В регионе завершен важный этап проекта «Формирование комфортной среды» Оренбуржцу с «желтой справкой» выдали водительские права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок452
Рубль рухнул356
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй35
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»227
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение