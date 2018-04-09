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ЕК после выборов в Венгрии надеется на консенсус по вопросам миграции
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ЕК после выборов в Венгрии надеется на консенсус по вопросам миграции 

РИА Новости 31 минуту назад
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает, что к июню странам ЕС удастся достичь договоренностей на переговорах по реформе миграционной системы, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос о том, как итоги выборов Венгрии могут повлиять на эти дискуссии.
В минувшее воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана. В конце прошлого года ЕК подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.
"Что касается вопроса о пакете на переговорах по реформе «Дублинской системы», мы по-прежнему надеемся, что придем к договоренности и сделаем это быстро, к заседанию Совета ЕС в июне… Надежда есть, мы над этим работаем, и, повторю, мы надеемся, что в районе июня мы сможем достичь этого всеобщего соглашения", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.
Он отметил, что важно найти устойчивые и системные решения, а не просто выработать меры кризисного реагирования.
Дублинскими соглашениями от 1990 года, которые затем подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в ЕС. «Дублинские» нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.
Венгрия ранее оспаривала решение, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства.
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