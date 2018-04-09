ЕК после выборов в Венгрии надеется на консенсус по вопросам миграции

БРЮССЕЛЬ , 9 апр — РИА Новости Еврокомиссия по-прежнему рассчитывает, что к июню странам ЕС удастся достичь договоренностей на переговорах по реформе миграционной системы, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос о том, как итоги выборов Венгрии могут повлиять на эти дискуссии.

В минувшее воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Согласно предварительным данным, две трети мест в парламенте получает правящая коалиция премьера Виктора Орбана . В конце прошлого года ЕК подала в суд иск против Венгрии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по перемещению мигрантов. Венгрия высказалась против этого решения и пообещала блокировать его.

"Что касается вопроса о пакете на переговорах по реформе «Дублинской системы», мы по-прежнему надеемся, что придем к договоренности и сделаем это быстро, к заседанию Совета ЕС в июне… Надежда есть, мы над этим работаем, и, повторю, мы надеемся, что в районе июня мы сможем достичь этого всеобщего соглашения", — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Он отметил, что важно найти устойчивые и системные решения, а не просто выработать меры кризисного реагирования.

Дублинскими соглашениями от 1990 года, которые затем подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в ЕС. «Дублинские» нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.