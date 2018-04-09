Организаторы Сочи-2018 подвели итоги форума в тезисах

Краснодар . 9 апр. — Новая Кубань. Российский инвестиционный форум в Сочи завершился почти два месяца назад. Накануне организаторы мероприятия опубликовали новый продукт своей информационно-аналитической системы. Специалисты Росконгресса в форме тезисов рассказали о работе, проделанной на полях Сочи-2018.

Аналитики «Росконгресса» выделили 6 основных пунктов, обсуждаемых на форуме в Сочи: это развитие инфраструктуры, развитие производства, развитие рынков, развитие человеческого капитала, развитие управления и цифровизацию. В каждом разделе обозначены существующие проблемы и пути их решения. Подробнее об этом можно узнать здесь.