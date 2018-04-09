В лучшем случае это мечта Путина

На днях состоялась церемония закладки фундамента атомной электростанции «Аккую» , и в этой связи турецкие провластные СМИ сообщают радостную новость: «60-летняя мечта становится явью». Утверждается, что Турция благодаря атомной энергии станет сильнее. 60 лет назад тоже говорилось, что атом — это сила, которая спасет мир. Последствия Чернобыльской катастрофы — самой известной из трагедий, произошедших на этом пути к мечте, — даже спустя 30 лет мы наблюдаем по встречающимся в Черноморском регионе случаям онкологических заболеваний. Японии до сих пор не удается взять под контроль ситуацию с радиоактивными веществами, которые распространились в окружающую среду в результате взрыва, произошедшего на атомной электростанции «Фукусима» в 2011 году. Отмечается, что на очистку территории вокруг реакторов может понадобиться не менее 40 лет, и стоить это будет более 100 миллиардов долларов. В каждой из двух этих катастроф сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, районы своего проживания. Япония признала, что у атомных электростанций нет будущего. Германия приняла решение закрыть все АЭС в стране к 2020 году, Швейцария — к 2033 году. В результате непоправимого ущерба, нанесенного этими катастрофами, миру на горьком опыте пришлось испытать, что ядерная энергия недешевая и небезопасная, а ее использование, напротив, связано с высокими расходами и чревато рисками.

Первый аргумент в пользу необходимости строительства атомных электростанций — экономическое развитие! Поэтому перед теми, кто выступает против таких проектов, козыряют картой «предатели родины, которые не хотят развития страны». В Турции, продолжающей идти путем консерватизма, который даже издали не напоминает защиту значимых для страны ценностей, это что-то вроде транспаранта правой националистической политики. Наряду с этим «патриоты», которые на случай угрозы перекрывания потока российского газа выходят из себя: «Будем жечь кизяк», — сегодня могут позволить себе такой же выпад против противников ядерной энергии. По их праздничной радости становится понятно, что для них нет никакой проблемы в том, что при строительстве атомной электростанции с известными рисками и сроком эксплуатации, закрытие которой обернется еще большими расходами, чем открытие, такой один из прекраснейших в мире прибрежных районов, как Аккую, превратится в радиоактивное кладбище. Однако вероятная ядерная катастрофа коснется всех. Никто не отрицает, что для продолжения жизни нужны источники энергии; тем не менее понять, почему у нас — в стране, где особенно много солнца, ветра, — не просто не нацелены на альтернативные источники энергии, но даже не дают возможности обсуждать этот вопрос, сложно.

Своими наземными и подземными процессами, климатическими изменениями природа неоднократно доказала безответственно эксплуатирующему и потребляющему ее ресурсы человеку, что ее невозможно подчинить. Опомнившиеся народы, решительно сопротивляясь своим властям, жаждущим действовать в направлении политико-экономических, а не человеческих интересов, встают на защиту земли, воды, воздуха в своих странах и побуждают свои правительства больше работать над экологически чистыми источниками энергии. Более того, многие ученые сходятся во мнении, что любое производство энергии неизбежно наносит вред окружающей среде в меньшей или большей степени. Поэтому при использовании даже самых совместимых с природой возобновляемых источников энергии нужно помнить о бережном отношении к ней и осознавать трагические последствия рассмотрения природы как богатства, которое оказалось на службе человека и должно безгранично удовлетворять его ожидания. А мы не только до сих пор не говорим о том, на какие возобновляемые источники энергии нам нужно ориентироваться, чтобы нанести природе наименьший вред, но и даже не обсуждаем вопрос о том, зачем нужна дорогостоящая и опасная ядерная энергия, из-за которой произошло множество катастроф.

При взгляде на территориальное распределение атомных электростанций по всему миру станет очевидно, что до настоящего времени никто, кроме нас, не принимался за эту работу на Средиземном море. Известно, что реакторы нуждаются в постоянном охлаждении, при этом попытка использовать для этого морскую воду, которая в апреле достигает температуры 20 градусов, определенно, не кажется убедительной. А то, что после процедуры охлаждения вода температурой сотни градусов будет сбрасываться обратно в море, обеспечит несравненный вклад Турции в глобальное потепление. Но, пожалуй, важнейшая проблема — хранение радиоактивных отходов, учитывая, что для исчезновения их смертельных последствий должны пройти столетия! Более того, невозможно полностью контролировать, в какое взаимодействие отходы с годами вступят под землей! В этих условиях от имени людей, которые любят свою страну и свою планету, хотелось бы спросить: как предоставленная Путину возможность открыть атомную электростанцию в Аккую, эксплуатировать ее и втридорога продавать нам вырабатываемую электроэнергию становится мечтой Турции?