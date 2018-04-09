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Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами
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Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рубль стремительно падает в цене на геополитических рисках после введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами «завтра» к 12.37 мск повышался на 1,02 рубля — до 59,18 рубля, курс евро — на 1,25 рубля — до 72,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рекордные за несколько месяцев.
Ранее в понедельник доллар повышался до 59,31 рубля — максимума с 12 декабря 2017 года, а евро — до 72,82 рубля — с 16 сентября 2016 года.
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