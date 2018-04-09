Рубль падает рекордными за несколько месяцев темпами

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Рубль стремительно падает в цене на геополитических рисках после введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» к 12.37 мск повышался на 1,02 рубля — до 59,18 рубля, курс евро — на 1,25 рубля — до 72,63 рубля, следует из данных Московской биржи . Темпы снижения рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 59,31 рубля — максимума с 12 декабря 2017 года, а евро — до 72,82 рубля — с 16 сентября 2016 года.