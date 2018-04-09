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Новый начальник УВД по ЦАО в Москве представлен личному составу
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Новый начальник УВД по ЦАО в Москве представлен личному составу 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава столичной полиции Олег Баранов представил личному составу нового начальника УВД по Центральному округу Москвы Игоря Зиновьева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
"На всех этапах службы Игорь Викторович зарекомендовал себя грамотным, профессиональным, принципиальным руководителем. Обладает хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом", — цитирует пресс-служба Баранова.
Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в органах внутренних дел работает с 1985 года, начинал работу в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2000-х занимал должность начальника криминальной милиции ЦАО Москвы, затем работал замначальника УВД по ЦАО. В декабре 2011 года Зиновьев занял пост начальника Управления внутренних дел по САО Москвы, в 2014 году был назначен начальником МУРа, а в октябре 2016 года возглавлял УВД по Восточному административному округу.
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