Новый начальник УВД по ЦАО в Москве представлен личному составу

"На всех этапах службы Игорь Викторович зарекомендовал себя грамотным, профессиональным, принципиальным руководителем. Обладает хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом", — цитирует пресс-служба Баранова.

Игорь Зиновьев родился в 1964 году в Москве, в органах внутренних дел работает с 1985 года, начинал работу в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2000-х занимал должность начальника криминальной милиции ЦАО Москвы, затем работал замначальника УВД по ЦАО. В декабре 2011 года Зиновьев занял пост начальника Управления внутренних дел по САО Москвы, в 2014 году был назначен начальником МУРа, а в октябре 2016 года возглавлял УВД по Восточному административному округу.