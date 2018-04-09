Как украсить зал: 90 стильных идей

Гостиная — место, где собираются все члены семьи, и поэтому особенно важно, чтобы интерьер этой комнаты радовал глаз. Существует множество способ обновить приевшееся оформление и внести в него что-то новое.

Украшение зала текстилем

Прием, который позволяет обновить внешний вид зала с минимальными затратами, — смена текстиля. Это могут быть шторы, обивка дивана, подушки и пледы.

Шторы

Выбирая шторы, исходите из их сочетаемости с обоями или обивкой мебели. Хотя можно дать волю своей фантазии и приобрести шторы, о которых вы всегда мечтали. Главное — помнить, что темные и теплые оттенки визуально уменьшат комнату, а светлые и холодные, наоборот, увеличат.

Фото: Instagram artarea_design

Фото: Instagram curtainrodsshop

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram etalondekor

Подушки

Производители предлагают огромные ассортимент подушек для гостиной: маленькие, большие, всех цветов и из любого материала. Подбирать подушку можно под цвет дивана или штор, а можно просто добавить любимого цвета в интерьер.

Обратите внимание и на напольные подушки — татами.

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram dom_tvoej_mechty

Фото: Instagram home.decor.workshop

Фото: Instagram inessadavydoff

Фото: Instagram lilla_norden

Фото: Instagram linari.decor

Фото: Instagram mariluxstudio

Фото: Instagram my.cozzy.home

Фото: Instagram my.cozzy.home

Еще один яркий текстильный аксессуар — плед. Он может скромно дополнить интерьер, а может акцентировать на себе внимание за счет насыщенного цвета или необычной фактуры.

Фото: Instagram anastasia_kushpita

Фото: Instagram hugme_brand

Фото: Instagram milama54

Фото: Instagram uft.textile

Фото: Instagram woolleon

Фото: Instagram z077_shop

Обивка мебели

Сохранить любимый потертый диван или кресло, которое испортили домашние животные, можно, обив их новой тканью. Мебельные ателье предлагают натуральные и искусственные материалы, можно заказать обивку с любым узором. Необычный цвет и фактура ткани преобразят интерьер зала.

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram divinekz

Фото: Instagram marhol.art Фото: Instagram mebel_bbazhenovyh

Растения

Разнообразить внешний вид гостиной помогут комнатные растения. От размера комнаты зависит, будут ли это красивые комнатные цветы в необычном оформлении или небольшие деревья в массивных напольных горшках.

Если нет возможности регулярно ухаживать за растением, можно завести привычку украшать зал живыми цветами в вазе.

Фото: Instagram egorsomovdesign

Фото: Instagram milena_designer_art Фото: Instagram nlimme_blogg

Фото: Instagram raisa_belkova

Фото: Instagram rendzhi_men Фото: Instagram slavainteriors

Декор стен

Постеры и картины на стенах преображают гостиную. Милые рисунки или яркое современное искусство — подбирать настенный декор для гостиной всегда увлекательно.

Постеры и картины

При выборе постеров и картин необходимо учитывать стиль интерьера гостиной. Хорошо смотрится соблюдение единой темы во всех предметах декора, хотя можно и попробовать сочетать элементы разных стилей.

Фото: Instagram my.cozzy.home

Фото: Instagram my.cozzy.home

Фото: Instagram my.cozzy.home

Фото: Instagram sib.design

Фото: Instagram top_design_studio

Рисунки и стикеры на стене

Если обычного настенного декора покажется недостаточно, то можно заказать у дизайнеров или нарисовать своими руками картину прямо на стене. Менее категоричный вариант — настенные стикеры. Их легко наклеить и просто снять, а выглядят они очень стильно.

Фото: Instagram kichnavi

Фото: Instagram pavelalekseevdesign

Фото: Instagram zelya_art Часы — популярный атрибут гостиной. Можно выбрать огромные напольные, небольшие каминные часики или остановиться на настенных, но даже они могут выглядеть свежо и необычно. Изучите весь ассортимент и найдите те, которые хорошо впишутся в ваш интерьер.

Фото: Instagram cosiness_design_nn Фото: Instagram hollandmebel_vinnitsa

Фото: Instagram interiorvam

Фото: Instagram interiorvam

Фото: Instagram jclock3

Фото: Instagram my.czzy.home

Фото: Instagram my.cozzy.home

Фото: Instagram napolnye_chasy

Фото: Instagram simple_home_khv Полки и стеллажи

Прекрасная возможность разнообразить интерьер и поставить на видное место любимые аксессуары. Полки и стеллажи даже сами по себе могут быть ярким дополнением к образу гостиной. Чтобы эффектно их оформить, следуйте нашим советам.

Фото: Instagram amberinteriors

Фото: Instagram benjaminvandiver

Фото: Instagram ettoresottsass

Фото: Instagram jonathanadler

Фото: Instagram jonathanadler

Фото: Instagram nekvartira

Фото: Instagram simplygrove

Фото: Instagram simplygrove

Декоративный камин

Камин — настоящее воплощение домашнего тепла и уюта. Когда нет возможности установить настоящий, на смену приходят электрические и фальш-камины.

Фото: Instagram em_henderson

Фото: Instagram jonathanadler

Фото: Instagram simplygrove

Фото: Instagram simplygrove

Фото: Instagram vamvidnee.ru Освещение

Люстры, торшеры и бра не только освещают зал, но и делают его уютнее. Выбирать их необходимо, соблюдая стиль интерьера: люстра, гармонично вписавшаяся в гостиную в стиле рококо, не будет смотреться скандинавском интерьере.

Также стоит уделить внимание гирляндам и свечам. Их можно менять и подбирать в зависимости от настроения.

Люстра

Люстра — один из основных штрихов, которые создают стиль гостиной. Первое, о чем нужно вспомнить при выборе, — габариты комнаты и количество мебели. Объемные люстры лучше вешать в относительно свободном пространстве с высокими потолками, чтобы не возникло ощущения захламленности. Для небольшой гостиной лучше

подойдет компактный подвесной светильник, который можно дополнить торшерами и бра в случае необходимости.

Фото: Instagram atmosfera_yalta

Фото: Instagram freshdesign_ua Фото: Instagram lisina.larisa

Фото: Instagram marina_fikippova_designs

Фото: Instagram mebelpark.hyper

Фото: Instagram sweet_home_design

Бра и торшеры

Выбирая торшер или бра, обратите внимание на необычные решения. На первый взгляд они могут показаться странными, но при этом будут интересно выглядеть в интерьере.

Также не забывайте, что эти осветительные приборы могут быть с рассеянным светом или направленным. Поэтому при выборе учитывайте, в какой зоне зала и для чего каждый будет находиться.

Фото: Instagram d_n_d_group

Фото: Instagram ezakaz

Фото: Instagram grandenergoproject

Фото: Instagram lifedecokz

Фото: Instagram Itstudio_Iviv

Фото: Instagram novaroom.ru Фото: Instagram tsaunya_design

Гирлянда

Верный способ добавить в интерьер уюта и волшебства — повесить гирлянду. Разные цвета и оформление дают возможность подобрать этот аксессуар для любой гостиной. Особенно популярна гирлянда из хлопковых шариков. А на гирлянду-прищепку можно повесить памятные фотографии.

Фото: Instagram knigipodarki

Фото: Instagram ledream_girlyande

Фото: Instagram luazon.lighting

Фото: Instagram magic.cotton

Фото: Instagram magic.cotton

Фото: Instagram masthead_shop

Свечи

Свечи помогут украсить гостиную и создать неповторимую атмосферу. При их выборе можно ориентироваться на цвет аксессуаров и мебели в зале. Лучше всего свечи смотрятся в интерьере светлых тонов, они его не перегружают и не захламляют. Главное, не оставлять их без присмотра и не забывать потушить.

Фото: Instagram idea_home

Фото: Instagram ksenia.mezentseva

Фото: Instagram lay.concrete

Фото: Instagram olesya.art_nalchik

Фото: Instagram swodoka

Фото: Instagram y_candesign

Фото: Instagram y_candesign

Фото: Instagram y_candesign