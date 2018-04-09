Как украсить зал: 90 стильных идей 

Гостиная — место, где собираются все члены семьи, и поэтому особенно важно, чтобы интерьер этой комнаты радовал глаз. Существует множество способ обновить приевшееся оформление и внести в него что-то новое.
Украшение зала текстилем
Прием, который позволяет обновить внешний вид зала с минимальными затратами, — смена текстиля. Это могут быть шторы, обивка дивана, подушки и пледы.
Шторы
Выбирая шторы, исходите из их сочетаемости с обоями или обивкой мебели. Хотя можно дать волю своей фантазии и приобрести шторы, о которых вы всегда мечтали. Главное — помнить, что темные и теплые оттенки визуально уменьшат комнату, а светлые и холодные, наоборот, увеличат.
Фото: Instagram artarea_design
Фото: Instagram curtainrodsshop
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram etalondekor
Подушки
Производители предлагают огромные ассортимент подушек для гостиной: маленькие, большие, всех цветов и из любого материала. Подбирать подушку можно под цвет дивана или штор, а можно просто добавить любимого цвета в интерьер.
Обратите внимание и на напольные подушки — татами.
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
Фото: Instagram home.decor.workshop
Фото: Instagram inessadavydoff
Фото: Instagram lilla_norden
Фото: Instagram linari.decor
Фото: Instagram mariluxstudio
Фото: Instagram my.cozzy.home
Фото: Instagram my.cozzy.home
Еще один яркий текстильный аксессуар — плед. Он может скромно дополнить интерьер, а может акцентировать на себе внимание за счет насыщенного цвета или необычной фактуры.
Фото: Instagram anastasia_kushpita
Фото: Instagram hugme_brand
Фото: Instagram milama54
Фото: Instagram uft.textile
Фото: Instagram woolleon
Фото: Instagram z077_shop
Обивка мебели
Сохранить любимый потертый диван или кресло, которое испортили домашние животные, можно, обив их новой тканью. Мебельные ателье предлагают натуральные и искусственные материалы, можно заказать обивку с любым узором. Необычный цвет и фактура ткани преобразят интерьер зала.
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram divinekz
Фото: Instagram marhol.art Фото: Instagram mebel_bbazhenovyh
Растения
Разнообразить внешний вид гостиной помогут комнатные растения. От размера комнаты зависит, будут ли это красивые комнатные цветы в необычном оформлении или небольшие деревья в массивных напольных горшках.
Если нет возможности регулярно ухаживать за растением, можно завести привычку украшать зал живыми цветами в вазе.
Фото: Instagram egorsomovdesign
Фото: Instagram milena_designer_art Фото: Instagram nlimme_blogg
Фото: Instagram raisa_belkova
Фото: Instagram rendzhi_men Фото: Instagram slavainteriors
Декор стен
Постеры и картины на стенах преображают гостиную. Милые рисунки или яркое современное искусство — подбирать настенный декор для гостиной всегда увлекательно.
Постеры и картины
При выборе постеров и картин необходимо учитывать стиль интерьера гостиной. Хорошо смотрится соблюдение единой темы во всех предметах декора, хотя можно и попробовать сочетать элементы разных стилей.
Фото: Instagram my.cozzy.home
Фото: Instagram my.cozzy.home
Фото: Instagram my.cozzy.home
Фото: Instagram sib.design
Фото: Instagram top_design_studio
Рисунки и стикеры на стене
Если обычного настенного декора покажется недостаточно, то можно заказать у дизайнеров или нарисовать своими руками картину прямо на стене. Менее категоричный вариант — настенные стикеры. Их легко наклеить и просто снять, а выглядят они очень стильно.
Фото: Instagram kichnavi
Фото: Instagram pavelalekseevdesign
Фото: Instagram zelya_art Часы — популярный атрибут гостиной. Можно выбрать огромные напольные, небольшие каминные часики или остановиться на настенных, но даже они могут выглядеть свежо и необычно. Изучите весь ассортимент и найдите те, которые хорошо впишутся в ваш интерьер.
Фото: Instagram cosiness_design_nn Фото: Instagram hollandmebel_vinnitsa
Фото: Instagram interiorvam
Фото: Instagram interiorvam
Фото: Instagram jclock3
Фото: Instagram my.czzy.home
Фото: Instagram my.cozzy.home
Фото: Instagram napolnye_chasy
Фото: Instagram simple_home_khv Полки и стеллажи
Прекрасная возможность разнообразить интерьер и поставить на видное место любимые аксессуары. Полки и стеллажи даже сами по себе могут быть ярким дополнением к образу гостиной. Чтобы эффектно их оформить, следуйте нашим советам.
Фото: Instagram amberinteriors
Фото: Instagram benjaminvandiver
Фото: Instagram ettoresottsass
Фото: Instagram jonathanadler
Фото: Instagram jonathanadler
Фото: Instagram nekvartira
Фото: Instagram simplygrove
Фото: Instagram simplygrove
Декоративный камин
Камин — настоящее воплощение домашнего тепла и уюта. Когда нет возможности установить настоящий, на смену приходят электрические и фальш-камины.
Фото: Instagram em_henderson
Фото: Instagram jonathanadler
Фото: Instagram simplygrove
Фото: Instagram simplygrove
Фото: Instagram vamvidnee.ru Освещение
Люстры, торшеры и бра не только освещают зал, но и делают его уютнее. Выбирать их необходимо, соблюдая стиль интерьера: люстра, гармонично вписавшаяся в гостиную в стиле рококо, не будет смотреться скандинавском интерьере.
Также стоит уделить внимание гирляндам и свечам. Их можно менять и подбирать в зависимости от настроения.
Люстра
Люстра — один из основных штрихов, которые создают стиль гостиной. Первое, о чем нужно вспомнить при выборе, — габариты комнаты и количество мебели. Объемные люстры лучше вешать в относительно свободном пространстве с высокими потолками, чтобы не возникло ощущения захламленности. Для небольшой гостиной лучше
подойдет компактный подвесной светильник, который можно дополнить торшерами и бра в случае необходимости.
Фото: Instagram atmosfera_yalta
Фото: Instagram freshdesign_ua Фото: Instagram lisina.larisa
Фото: Instagram marina_fikippova_designs
Фото: Instagram mebelpark.hyper
Фото: Instagram sweet_home_design
Бра и торшеры
Выбирая торшер или бра, обратите внимание на необычные решения. На первый взгляд они могут показаться странными, но при этом будут интересно выглядеть в интерьере.
Также не забывайте, что эти осветительные приборы могут быть с рассеянным светом или направленным. Поэтому при выборе учитывайте, в какой зоне зала и для чего каждый будет находиться.
Фото: Instagram d_n_d_group
Фото: Instagram ezakaz
Фото: Instagram grandenergoproject
Фото: Instagram lifedecokz
Фото: Instagram Itstudio_Iviv
Фото: Instagram novaroom.ru Фото: Instagram tsaunya_design
Гирлянда
Верный способ добавить в интерьер уюта и волшебства — повесить гирлянду. Разные цвета и оформление дают возможность подобрать этот аксессуар для любой гостиной. Особенно популярна гирлянда из хлопковых шариков. А на гирлянду-прищепку можно повесить памятные фотографии.
Фото: Instagram knigipodarki
Фото: Instagram ledream_girlyande
Фото: Instagram luazon.lighting
Фото: Instagram magic.cotton
Фото: Instagram magic.cotton
Фото: Instagram masthead_shop
Свечи
Свечи помогут украсить гостиную и создать неповторимую атмосферу. При их выборе можно ориентироваться на цвет аксессуаров и мебели в зале. Лучше всего свечи смотрятся в интерьере светлых тонов, они его не перегружают и не захламляют. Главное, не оставлять их без присмотра и не забывать потушить.
Фото: Instagram idea_home
Фото: Instagram ksenia.mezentseva
Фото: Instagram lay.concrete
Фото: Instagram olesya.art_nalchik
Фото: Instagram swodoka
Фото: Instagram y_candesign
Фото: Instagram y_candesign
Фото: Instagram y_candesign