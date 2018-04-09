Криптобиржа Coinbase намерена стать брокером

Американская биржа криптовалют Coinbase обратилась к местным регуляторам с просьбой выдать ей лицензию брокера. Этот шаг позволит бирже вести свою деятельность в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), рассматривающей криптовалюты как ценные бумаги, сообщает Wall Street Journal. Получение статуса лицензированного брокера позволит компании расширить список торгуемых активов, в том числе и теми, что SEC классифицирует как ценные бумаги (например, токенами, выпускаемыми в ходе первичных предложений монет). По словам главного операционного директора и президента Coinbase Асиффа Хирджи, компания стремится в перспективе расширить список поддерживаемых цифровых активов, однако значительным препятствием этому по-прежнему служит нормативно-правовая неопределенность. "Как только регулятивной ясности станет больше, чем сейчас, мы начнем включать в листинг новые активы", — добавил он. При этом в SEC пока нет четкого определения криптовалют и ведомство рекомендует инвесторам исходить из прецедентного дела Howey Co., которое привело к созданию в 1946 году так называемого теста Хауи (Howey Test), который позволяет определить, требует ли нестандартный финансовый инструмент такого же регулирования, как знакомые всем ценные бумаги и облигации. По мнению аналитиков, Coinbase, судя по всему, готовит почву для внедрения поддержки Ethereum-стандарта ERC20, которое анонсировала ранее. Лицензия брокера позволит компании больше соответствовать американской нормативно-правовой базе и тем самым снизить правовые риски. Отметим также, что Coinbase ранее сообщила о планах предоставить пользователям возможность выводить на торги монеты, полученные в результате форков сети биткоина. «Это нововведение упростит процесс снятия активов, связанных с форками биткоина, во всех сервисах Coinbase. Как обычно, мы тщательно рассматриваем технические, операционные и юридические вопросы, когда принимаем решение о поддержке тех или иных форков биткоина, и всегда будет сообщать на нашем веб-сайте, какие активы поддерживаются», — говорится в сообщении криптобиржи. В сообщении также говорится, что платформа намерена работать над поддержкой и будущих форков биткоина в сервисе Coinbase Custody и, «скорее всего, там появится больше активов, чем на GDAX или Coinbase в обозримом будущем». Недавно Coinbase сообщила, что хочет стать «Google криптовалют и расширить предложение за рамки четырёх цифровых активов — биткоина, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin». Тем временем, SEC продолжает бороться с криптовалютными проектами, которые, по её мнению, под видом цифровых токенов занимаются распространением инструментов, отвечающих признакам ценных бумаг. Ранее звучало предположение о том, что покупка биржи криптовалют Poloniex платёжной компанией Circle тоже может быть частью этого процесса.