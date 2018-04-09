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Жаров: Telegram технически может предоставить ФСБ ключи от публичных чатов
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Жаров: Telegram технически может предоставить ФСБ ключи от публичных чатов 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Telegram обладает техническими возможностями для предоставления органам безопасности ключей от открытых чатов в отличие от секретных, сообщил в понедельник журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"В секретных чатах передать ключи невозможно. В открытых чатах это возможно. В конечном итоге, я, конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою «архитектуру» для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает", — сказал Жаров
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