Жаров: Telegram технически может предоставить ФСБ ключи от публичных чатов

Александр Жаров. МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Telegram обладает техническими возможностями для предоставления органам безопасности ключей от открытых чатов в отличие от секретных, сообщил в понедельник журналистам глава Роскомнадзора

"В секретных чатах передать ключи невозможно. В открытых чатах это возможно. В конечном итоге, я, конечно, опять же фантазирую, но любой мессенджер может изменить свою «архитектуру» для того, чтобы соответствовать законодательству той страны, в которой он работает", — сказал Жаров