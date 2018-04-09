Глава Acronis Сергей Белоусов: ваш якобы бесплатный Google стоит вам несколько тысяч долларов в год

Серийный предприниматель Сергей Белоусов создал две компании с мировым именем — Parallels и Acronis — и еще несколько десятков проектов в России , Штатах, Азии и Европе. Он живет на три страны, входит в попечительские советы Российского квантового центра и Новосибирского университета. Заслужил славу гуру it-сектора, активного нетипичного инвестора и выступил одним из вдохновителей Иннополиса. Его компании выпускают софт и решения для защиты данных бизнеса и пользователей. Сергей Белоусов рассказал Inc., почему изоляция страны — зло для технологического бизнеса, как квантовые технологии сделали качественный скачок, и зачем малому и среднему бизнесу надо сделать защиту данных такой же регулярной, как чистка зубов.

Рынок защиты данных

Всего пять лет назад большое количество данных не было защищено: казалось, что потерять их не страшно. Точно так же двести лет назад люди зубы не чистили и не ходили к зубному, а сейчас все понимают, что надо чистить дважды в день, пользоваться зубной нитью и ходить к зубному. Иначе будет больно и неудобно кушать.

Некоторые компании уже просто не смогут работать, если лишатся информации. Если выключить ИТ-систему в «Додо Пицце», компания перестанет функционировать — потому что вся она построена на платформе для заказа пиццы и прогнозирования продаж. Если потерять данные клиентов, система просто выключится.

Рынок понял, что нужно защищать все данные, потому что потеря приватности ваших данных — это потеря контроля. Если ваши данные получат конкуренты, они могут без усилий вас обойти. Если это будут поставщики — они смогут продавать вам не то, что вы хотите, не по той цене, по которой вы хотите. Есть и вопрос безопасности: нападение криптолокера может привести к финансовым потерям (придется платить выкуп) или остановит ваш бизнес.

У компаний будет все больше и больше данных клиентов. Их потеря или поступление в публичный доступ — большая проблема, а иногда и уголовная ответственность. Поэтому решения по защите данных становятся неотъемлемой частью работы каждой компании.

Мир стал абсолютно не приватным, и каждый должен фильтровать, что о нем знают другие люди и кто видит его данные. Сегодня про каждого можно узнать абсолютно все — и крупные компании вроде Google и Facebook, и правительственные организации этим пользуются. Они знают все ваши звонки, сообщения, поездки, улыбки и могут анализировать эту информацию. На наши продукты есть спрос, потому что мы позволяем регулировать доступ к информации.

Многие считают, что Gmail или почта на Яндексе — это бесплатная почта. На самом деле эта почта — фантастически дорогая.

Пользуясь информацией, которую вы вкладываете в Gmail, Google продает вам огромное количество вещей. Он читает все ваши письма, собирает и анализирует данные, а потом вы хотите купить билет в Таиланд — а вам неожиданно предлагают купить билет на Шри-Ланку , потому что те, кто продает билеты на Шри-Ланку, платят Google за вас $50 долларов. Ваш якобы бесплатный Google стоит вам несколько тысяч долларов в год.

Спрос на услуги по защите и хранению данных колоссальный — и постоянно растет, но выйти на этот рынок молодому стартапу сложно. В технологиях защиты данных много кода, и его нужно написать хорошо. Полная система защиты данных — это годы работы. Кроме того, в мире очень много систем хранения информации — PC, Mac, Linux, Android, iOS, разные виды серверов, разные приложения и т.д., и система должна уметь работать с ними всеми — придется потратить много времени для разработки продукта.

Системы защиты данных для малого бизнеса должны быть простыми — у малого бизнеса узкая экспертиза, чтобы в них долго разбираться. И надежными — потому что у малых бизнесов нет возможностей, чтобы чинить поломки.

Acronis в цифрах

тыс. человек работает в компании

продаж Acronis приходится на Россию

странах расположены офисы компании

тыс. компаний являются клиентами Acronis

~$200 млн в год — выручка за 2015 год, по оценке Forbes

Сергей Белоусов. Фото: Андрей Стекачев / Inc.

Почему квантовые технологии нужны

В ИТ сейчас быстрее всего растут три направления — блокчейн, машинное обучение/ искусственный интеллект (ИИ) и квантовые технологии. Блокчейн будет в первую очередь применяться в отраслях, в которых подделка информации несет за собой прямые потери в деньгах — это финансы, government, здоровье, страховка. Затем в отраслях, где потеря данных ведет к косвенным потерям, затем — к возможным потерям. Со временем блокчейн охватит все отрасли, потому что в каждой из них должна быть какая-то часть информации, которая всегда остается неподдельной.

Рынок продуктов на блокчейне сейчас находится в начале кривой в виде hockey stick (хоккейной клюшки — Inc.). Все рынки развиваются по такому принципу: сначала долгий и медленный рост или подготовка к росту, а потом резкий, крутой подъем. Поэтому, хотя экосистема и приложения на блокчейне создаются, гигантских прямых экзитов в этой области, за исключением блокчейн-платформ, пока нет.

Блокчейн достигнет переломного момента, когда люди привыкнут, что часть информации подделать невозможно.

Сейчас они более менее привыкли, что цифровая информация ненадежна и ее можно изменить. Недаром во многих государствах данные хранятся в цифровом виде 5-10 лет, после чего их распечатывают и отправляют в бумажный архив. Потому что удостовериться, что она не поменялась, если не хранить ее в бумажном виде, нельзя. Когда это станет возможным, случится революция.

Любую информацию имеет смысл сохранять, но только если можно удостовериться, что она оригинальная. ИИ позволяет написать экспертные системы, которые, пользуясь огромным объемом информации, постепенно научатся из нее извлекать value. До появления продвинутых систем анализа это было тяжело: ну вот хранится куча информации про эпоху Кеннеди — какая от нее польза? Но постепенно вся информация становится полезной.

Квантовые технологии начали быстро расти, потому что они нужны для развития технологий deep learning и блокчейна. Они хорошо развиваются последние 12 месяцев. Эти технологии позволяют делать что-то полезное с помощью единичных квантовых эффектов.

Квантовые технологии помогут преодолеть главные препятствия для ИИ и блокчейна — плохую энергоэффективность и низкую скорость работы. Deep learning компьютер обыграл чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Этот компьютер представляет собой 100 шкафов со сверхпродвинутым специальным железом. Это очень дорого и потребляет кучу энергии: сто шкафов играют против одного Магнуса с совсем небольшой головой. А часть мозга, которая играет в шахматы, чуть больше сигаретной пачки. Это в несколько тысяч раз меньше, чем сто шкафов. С помощью квантовых технологий можно сделать гораздо более энергоэффективные, маленькие и быстрые компьютеры.

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Если бы мы случайно перевели весь мир на блокчейн, не хватило бы всех электростанций мира, чтобы производить для этого энергию. Именно поэтому блокчейн так медленно проникает в финансы. Количество транзакций на блокчейне по сравнению с количеством транзакций по системе SWIFT отличается даже не в миллион, а, может быть, в 10 млн раз. А если делать блокчейн на квантовых компьютерах и использовать для этого квантовые эффекты, можно сделать технологию цепочки блоков гораздо более энергоэффективной.

Чтобы развивать в компании все три эти направления, нужны прежде всего люди. В технологической области пока все упирается в людей — хотя скоро мы будем, к сожалению, нанимать компьютеры на основе искусственного интеллекта. К сожалению, потому что я уже старенький, мне 46 с половиной лет, поэтому сложно поменять свой мозг под такие изменения. Мой мозг — это тоже нейронная сеть, которая запрограммирована определенным образом. Ее тяжело перепрограммировать — там просто много информации. Но молодым людям будет проще.

Сергей Белоусов. Фото: Андрей Стекачев / Inc.

Почему ICO — это круто

Возможно, Acronis когда-нибудь использует ICO — я считаю, что это современный, правильный способ инвестировать в успех компании. Старый способ — это покупать акции. Он эффективный, но устарел. Возьмем компанию Toys“R”Us — одного из крупнейших мировых производителей игрушек. Она банкрот. Ее акции стоят ничего, потому что ее инвесторы взяли в долг $2 млрд и не могут его обслуживать. Но при этом это коммерчески успешная компания — дети в большинстве стран с удовольствием ходят в их магазины, и родители покупают им игрушки. Если вы используете IPO — вы покупаете акции Toys“R”Us, и несмотря на то что коммерческий успех компании продолжается, вы можете получить неликвидные акции, которые будут стоить ноль. А если вы вкладываете в ICO — то получаете инструмент, который при правильной структуре может превратиться в нечто стоящее, грубо говоря, в возможность купить игрушки. Потому ICO — более гибкий инструмент, который раскрывает больше value.

Пока ICO плохо регулируется, поэтому в этой области много мошенников, то же самое было и с IPO. Когда появились первые биржи, то размещения на них состояли из огромного количества пузырей и мошенников, которые писали фальшивые проспекты и продавали фальшивые акции. Думаю, ICO зарегулируется еще быстрее.

Многие компании считают, что проводить ICO неприлично, но это недальновидно. Это хороший инструмент, и если у вас есть время и деньги, стоит его изучить и следить за ним. Во-первых, объем рынка криптовалют (около $300 млрд) пока очень маленький по сравнению с общим объемом денежной массы в мире ($70 трлн) и имеет потенциал вырасти во много раз. Во-вторых, общая себестоимость всех рынков капитала всех компаний, всех деривативов — около $700 млн Их value в переложении на ICO была бы в 10 раз больше. Сейчас компании, которые провели ICO, занимают очень маленькую часть рынка, может, $30 млрд — а большинство value еще в ICO не попало, и, конечно же, это очень далеко от пика. (Хотя это совсем не значит, что дорога к пику будет прямой. Скорее всего, она будет с большим числом подъемов и спадов).

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Сергей Белоусов. Фото: Андрей Стекачев / Inc.

Бизнес в изоляции

Нестабильность — хуже всего для технологического бизнеса. Этот бизнес сам по своей структуре нестабилен. Он новый, ему нужно развиваться, а любой внешний хаос создает непредсказуемые условия.

Великобритании, Я плохо отношусь к изоляции России. Но не только наша страна становится более изолированной — это мировой тренд. Мир деглобализуется — это касается Китая Евросоюза , в котором масса людей, которые им недовольны, Америки, которая всячески отделяется от Мексики . Это касается всех стран.

Изоляция хороша только для проектов, которые направлены на военно-промышленный комплекс, стратегические проекты национального характера. И она плоха для любого бизнеса, который направлен на добро — на то, чтобы улучшать мир и создавать глобальные технологии. Любой технологической компании работать на отдельных рынках всегда сложнее, чем на глобальном, — просто потому что глобальный рынок больше.

В России даже распределение железа политически другое — многие компании стремятся использовать неамериканское железо. Кроме того, малого бизнеса в России просто меньше, чем в Европе или США

Скоро глобальные ИТ-компании не смогут продавать свой продукт в некоторых странах. Большое количество клиентов не будет покупать у международного бизнеса, а будет покупать у локальной, национальной компании — потому что не хочет зависеть от внешних агентов и факторов. Это очень плохо — как во время Второй мировой войны, когда компании не могли толком продавать товары даже в страны-союзники, а могли торговать только внутри своей страны.

Как себя вести технологической компании в этих условиях? Работать. У меня нет другого рецепта. Ну как капитану вести себя в период шторма? Управлять судном и следить, чтобы вода не попадала в трюм.

Если предприниматель ведет разговоры про сложности — можно сразу его списывать и не давать ему деньги. Потому что сложности — это возможности. Если бы не было сложностей, предприниматели были бы не нужны.