Рязанские школьники посоревновались на организованных при участии Общественного совета при УМВД «Весенних волонтерских играх» 

Рязанские школьники в преддверии Всемирного дня здоровья поучаствовали в воспитательно-профилактической квест-игре в Центральном парке культуры и отдыха.
Организаторами данного мероприятия является Общественный совет при УМВД России по Рязанской области, Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», молодежное правительство Рязанской области. В «Весенних волонтерских играх» приняли участие более 180 учащихся из 20 образовательных учреждений города Рязани.
Автором проекта «Волонтерские игры» является Анна Геннадьевна Зотова, заместитель председателя молодежного правительства Рязанской области, член Общественного совета при УМВД России по Рязанской области. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, спорта и активного отдыха молодежи, профилактику вредных привычек и привлечение учащихся образовательных учреждений в антинаркотическое волонтерское движение. Это увлекательное для детей мероприятие проводится в Рязани в десятый раз.
«Весенние волонтерские игры» созданы с целью обучения волонтеров по разным направлениям. Поэтапно на 19 разных площадках участники квест-игры обучались и выполняли ряд заданий. Школьники учились оказывать первую помощь, проверяли лидерские качества и сплоченность команды.
На одной из станций сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Юлия Калинина рассказала ребятам о вреде употребления наркотических средств, а также познакомила участников проекта со статьей 6.13 Уголовного Кодекса РФ, запрещающей любую пропаганду и рекламу наркотических средств.
Здесь же дети узнали о том, как один легкомысленный и необдуманный шаг и желание выделиться из толпы может полностью перечеркнуть мечту всей жизни. Примером тому стал герой площадки, который по легенде из-за пропагандирующего наркотики репоста в социальных сетях уже никогда не сможет поступить на военную службу или на службу в органы внутренних дел.
Участники квеста успешно собрали все необходимые для прохождения различных станций артефакты и медали. Победителем «Весенних волонтерских игр» стала команда школы №44 города Рязани. Школьники безупречно выполнили все задания, предлагаемые волонтерами на разных пунктах, и пришли к финишу первыми.
Большинство участников «Весенних волонтерских игр» изъявили желание присоединиться к акции «Чистые стены», инициатором которого является управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и Общественный совет при УМВД России по Рязанской области.
Во всех образовательных учреждениях города учащиеся проводят рейды по своим районам и оценивают ситуацию с распространением асоциальных надписей. Цель подобных рейдов — собрать данные по всем местам в городе, где появляются надписи пропагандистской направленности.
Собранная ребятами информация о местах рекламы наркотических средств направляется в Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», который объединяет усилия учащихся и волонтёров городского антинаркотического отряда «Ради жизни», после чего волонтеры совместно с сотрудниками полиции уничтожают сообщения с вредоносной информацией.