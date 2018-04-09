Рязанские школьники посоревновались на организованных при участии Общественного совета при УМВД «Весенних волонтерских играх»

Рязанские школьники в преддверии Всемирного дня здоровья поучаствовали в воспитательно-профилактической квест-игре в Центральном парке культуры и отдыха.

Организаторами данного мероприятия является Общественный совет при УМВД России по Рязанской области , Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани , Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», молодежное правительство Рязанской области. В «Весенних волонтерских играх» приняли участие более 180 учащихся из 20 образовательных учреждений города Рязани.

Автором проекта «Волонтерские игры» является Анна Геннадьевна Зотова , заместитель председателя молодежного правительства Рязанской области, член Общественного совета при УМВД России по Рязанской области. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, спорта и активного отдыха молодежи, профилактику вредных привычек и привлечение учащихся образовательных учреждений в антинаркотическое волонтерское движение. Это увлекательное для детей мероприятие проводится в Рязани в десятый раз.

«Весенние волонтерские игры» созданы с целью обучения волонтеров по разным направлениям. Поэтапно на 19 разных площадках участники квест-игры обучались и выполняли ряд заданий. Школьники учились оказывать первую помощь, проверяли лидерские качества и сплоченность команды.

На одной из станций сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков подполковник полиции Юлия Калинина рассказала ребятам о вреде употребления наркотических средств, а также познакомила участников проекта со статьей 6.13 Уголовного Кодекса РФ, запрещающей любую пропаганду и рекламу наркотических средств.

Здесь же дети узнали о том, как один легкомысленный и необдуманный шаг и желание выделиться из толпы может полностью перечеркнуть мечту всей жизни. Примером тому стал герой площадки, который по легенде из-за пропагандирующего наркотики репоста в социальных сетях уже никогда не сможет поступить на военную службу или на службу в органы внутренних дел.

Участники квеста успешно собрали все необходимые для прохождения различных станций артефакты и медали. Победителем «Весенних волонтерских игр» стала команда школы №44 города Рязани. Школьники безупречно выполнили все задания, предлагаемые волонтерами на разных пунктах, и пришли к финишу первыми.

Большинство участников «Весенних волонтерских игр» изъявили желание присоединиться к акции «Чистые стены», инициатором которого является управление образования и молодежной политики администрации города Рязани и Общественный совет при УМВД России по Рязанской области.

Во всех образовательных учреждениях города учащиеся проводят рейды по своим районам и оценивают ситуацию с распространением асоциальных надписей. Цель подобных рейдов — собрать данные по всем местам в городе, где появляются надписи пропагандистской направленности.

Собранная ребятами информация о местах рекламы наркотических средств направляется в Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города Рязани «Мой выбор», который объединяет усилия учащихся и волонтёров городского антинаркотического отряда «Ради жизни», после чего волонтеры совместно с сотрудниками полиции уничтожают сообщения с вредоносной информацией.