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Жителей Орехово‑Зуева в ходе ретро‑субботника 14 апреля угостят пионерским завтраком
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Жителей Орехово‑Зуева в ходе ретро‑субботника 14 апреля угостят пионерским завтраком 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного Орехово-Зуева 14 апреля смогут присоединиться к ретро-субботнику в поселке Верея, участников накормят пионерским завтраком, сообщается на официальной странице комитета по культуре и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
«Хотите вновь окунуться в эпоху СССР? Тогда ждем вас 14 апреля на ретро-субботнике в поселке Верея на улице Центральной, 30. В программе: зарядка на свежем воздухе, уборка территории, пионерский завтрак, игра «Зарница»», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие начнется в 10:00. Каждый участник получит в награду почетную грамоту с реквизитами эпохи СССР.
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