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Бдительная иркутянка оказала содействие полиции в установлении местонахождения без вести пропавшего мальчика
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Бдительная иркутянка оказала содействие полиции в установлении местонахождения без вести пропавшего мальчика 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 37 минут назад
В очередной раз неравнодушные граждане оказывают содействие и помощь полиции. Благодаря своевременно предпринятым мерам и бдительности Анны Федаренко сотрудники Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» в кратчайшие сроки установили местонахождение без вести пропавшего школьника.
8 апреля в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от бабушки несовершеннолетнего. Женщина сообщила, что днём из дома ушёл её десятилетний внук и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. После объявления ребенка в розыск похожего по описанию мальчика на улице заметила Анна Федаренко и сразу же сообщила в полицию. Как оказалась, приметы ребенка она прочитала ранее в одном из мессенджеров.
Установлено, что противоправных действий и преступлений в отношении несовершеннолетнего не совершалось. С мальчиком проведена соответствующая профилактическая беседа.
За проявленную бдительность и неравнодушие руководством Межмуниципального Управления рассматривается вопрос о поощрении иркутянки.
В этом году это уже не первый случай проявления активной гражданской позиции и своевременной помощи стражам порядка со стороны горожан. Работа полиции становится еще более эффективной при взаимодействии правоохранительных органов и отзывчивых людей, не способных пройти мимо чужой беды.
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