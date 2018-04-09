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Строительство грузового метро в Подмосковье может быть затруднено из-за сложных геологических условий
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Строительство грузового метро в Подмосковье может быть затруднено из-за сложных геологических условий 

РЖД-Партнер 36 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
При отсутствии полных данных геологической разведки существует опасность, в случае аварии, затопления тоннелепроходческого механизированного комплекса и участка уже построенного тоннеля.
Выполнение предынъекций с использованием микроцементов может минимизировать риски.
Так, при строительстве самого масштабного высокоскоростного тоннеля Спарво (Италия), был применен пенный реагент MasterRoc SLF 41 и полимер типа «антиглина» MasterRoc ACP 143, разработанный компанией BASF. В результате< при кондиционировании грунта удалось снизить крутящий момент на роторе тоннелепроходческого комплекса до 3,5 бара. Тоннелепроходческие комплексы работали в глинистых, аргиллитовых и песчаных грунтах, часть из которых была газонасыщенной.
Как отмечают в BASF, в реализации подобных проектов требуется присутствие профильных экспертов, так как принимать и корректировать составы часто нужно на ходу. Поэтому специалисты обычно осуществляют техническую поддержку работ прямо на строительной площадке, создавая решения, которые впоследствии могут успешно применяться в аналогичных условиях на других объектах.
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