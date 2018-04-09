Строительство грузового метро в Подмосковье может быть затруднено из-за сложных геологических условий

При отсутствии полных данных геологической разведки существует опасность, в случае аварии, затопления тоннелепроходческого механизированного комплекса и участка уже построенного тоннеля.

Выполнение предынъекций с использованием микроцементов может минимизировать риски.

Так, при строительстве самого масштабного высокоскоростного тоннеля Спарво (Италия), был применен пенный реагент MasterRoc SLF 41 и полимер типа «антиглина» MasterRoc ACP 143, разработанный компанией BASF. В результате< при кондиционировании грунта удалось снизить крутящий момент на роторе тоннелепроходческого комплекса до 3,5 бара. Тоннелепроходческие комплексы работали в глинистых, аргиллитовых и песчаных грунтах, часть из которых была газонасыщенной.

Как отмечают в BASF, в реализации подобных проектов требуется присутствие профильных экспертов, так как принимать и корректировать составы часто нужно на ходу. Поэтому специалисты обычно осуществляют техническую поддержку работ прямо на строительной площадке, создавая решения, которые впоследствии могут успешно применяться в аналогичных условиях на других объектах.