Жителей Артемовского оставили без жизненно необходимых лекарств

В Центральной районной аптеке №198, расположенной в Артемовском на улице Терешковой, не нашлось жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Об этом свидетельствуют итоги проверки, проведенной в отношении учреждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Речь, в частности, идет об отсутствии дротаверина, сеннозида А и В, нитроглицерина, умифеновира и тетрациклина. Кроме того, в той же аптеке, а также в аналогичных организациях на улицах Энергетиков и Дальневосточной подавляющее большинство лекарств данной категории имеется в единственных экземплярах. По мнению надзорного ведомства, это свидетельствует «о формальном выполнении требований федерального законодательства и не может обеспечить потребность населения Артемовского городского округа в лекарственных средствах в необходимых объемах».

Представления об устранении нарушений внесены и.о. директора Центральной районной аптеки №198 и председателю городского комитета по управлению муниципальным имуществом.