Координаторы «Евровидения-2018» переживают за выступление Юлии Самойловой

По словам Шрайбера, он надеется, что новое «Евровидение» не вызовет политических дискуссий — в отличие от 2017 года, когда проводивший «Евровидение» Киев запретил на въезд в Украину российской участнице Юлии Самойловой из-за визитов в присоединенный к России Крым . Однако гарантировать этого стопроцентно нельзя.

"Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что к тому времени может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какова сейчас политическая обстановка в мире", — поделился размышлениями Шрайбер. «Для меня такие дискуссии — свидетельство значимости конкурса», — резюмировал он.