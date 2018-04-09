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Вода и воздух в школе на Урале, откуда госпитализировали детей, в норме
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Вода и воздух в школе на Урале, откуда госпитализировали детей, в норме 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Пробы питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели и пробы воздуха на 29 химических соединений, взятые в школе в Челябинской области, откуда были госпитализированы более 10 учеников, соответствуют гигиеническим нормативам, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
По данным следствия, 6 апреля из школы в Нагайбакском районе были госпитализированы 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному факту следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Кроме того, свою проверку организовала прокурора области. По данным управления Роспотребнадзора, для наблюдения были госпитализированы 12 детей, из них двое с диагнозом ОРВИ в настоящее время остаются в больнице.
"По результатам исследованных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели все пробы отвечают гигиеническим нормативам. Проведена проверка пищеблока. Нарушений не обнаружено. Исследованы пробы воздуха в подвале, коридоре, кабинетах на показатели: оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, взвешенные вещества, СО, диоксид серы, марганец, свинец, медь, бензол, углеводороды, стирол, ксилол, толуол, ацетальдегид (всего на 29 химических соединений) — превышений гигиенических нормативов не установлено", — говорится в сообщении.
Ранее министр общественной безопасности региона Евгений Савченко отмечал, что пробы воздуха соответствуют нормативам.
В настоящее время школа закрыта, повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата будут проведены 10 апреля, а окончательные выводы специалистов Роспотребнадзора будут сделаны 11 апреля, добавило управление Роспотребнадзора.
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