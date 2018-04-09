Центробанк резко поднял курс доллара и евро на десятое апреля

Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 7 апреля. Обе основные валюты было заметно повышены в цене.

Так, во вторник стоимость доллара составит 58,5714 рубля, что на 74 копейки больше заявленного на сегодня курса доллара.

В свою очередь, вырос и курс евро. Центробанк оценил европейскую валюту в 71,8847 рубля, и это больше сегодняшнего курса евро сразу на 1 рубль и 18 копеек.

Ранее «СП» сообщала, что курс европейской валюты на торгах Московской биржи 9 апреля достиг отметки в 73,35 рубля впервые с 16 сентября 2016 года. Курс доллара на бирже вырос на 1,39 рубля, до 59,56 рубля. Темпы снижения российской валюты рекордные за последние месяцы.

Предположительно, падение курса рубля связано с новыми санкциями США , так как 9 апреля наблюдается рост нефтяных котировок.

Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов и двенадцати подконтрольных им компаний, а также семнадцати российских чиновников. Данные меры приняты за «попытки РФ подорвать западную демократию». Попадание в «черный список» подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов на территории США, а также запрет на въезд в страну.

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