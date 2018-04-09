Жителям Самары предложили сообщать о переполненных мусорках в интернете

Жители Самары предложили разработать интерактивную карту контейнерных площадок города. В качестве эксперимента ее запустят в Самарском районе. Об этом стало известно во время встречи мэра Елены Лапушкиной с горожанами.

— Нужно понять, как это будет работать в реальной жизни. После этого карту доработают и внедрят повсеместно, — пояснила Елена Лапушкина.

По словам разработчиков проекта, на карте отметят сами контейнерные площадки, а также названия и телефоны фирм, которые их обслуживают. Таким образом, горожане смогут сообщать о ненадлежащем санитарном состоянии площадки. В дальнейшем создатели планируют установить современные контейнеры по всей Самаре.