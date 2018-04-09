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Судьба Вахитовского холма и ТЦ Espace еще не решена
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Судьба Вахитовского холма и ТЦ Espace еще не решена 

Казанский Портал 42 минуты назад
Проект застройки Вахитовского холма. Фото: architectureprize.com  Холм с памятником Муллануру Вахитову находится в зоне охраняемого природного ландшафта. Здесь невозможно капитальное строительство, а разрешено лишь благоустройство. Поэтому никто не выдаст разрешение на существующий проект торгового центра Espace. Разве что с корректировками.
«В любом случае инвестор должен учесть все те пожелания и замечания, которые были высказаны. Есть ряд моментов, которые неосуществимы. Они должны корректировать свой проект», — цитирует «Татар-информ» замминистра культуры РТ Светлану Персову.
Ранее исполком Казани ответил активистам, выступающим против строительства ТЦ Espace. Если коротко, никто не собирается отказываться от торгового центра, он будет построен.
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