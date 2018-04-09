Судьба Вахитовского холма и ТЦ Espace еще не решена

Проект застройки Вахитовского холма. Фото: architectureprize.com Холм с памятником Муллануру Вахитову находится в зоне охраняемого природного ландшафта. Здесь невозможно капитальное строительство, а разрешено лишь благоустройство. Поэтому никто не выдаст разрешение на существующий проект торгового центра Espace. Разве что с корректировками. Светлану Персову. «В любом случае инвестор должен учесть все те пожелания и замечания, которые были высказаны. Есть ряд моментов, которые неосуществимы. Они должны корректировать свой проект», — цитирует «Татар-информ» замминистра культуры РТ Ранее исполком Казани ответил активистам, выступающим против строительства ТЦ Espace. Если коротко, никто не собирается отказываться от торгового центра, он будет построен. Читайте также:Перед Чашей все раскопали и спрятали за забором. Что происходит? Подземные воды Вахитовского холма могут проявить себя неожиданно Торговый центр, который может подвинуть памятник Вахитову