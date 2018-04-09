Неожиданный приговор: прошел суд над тюменцем, который облил бензином и поджег мужчину

Суд оставил на свободе жителя Бердюжского района, который облил бензином и поджег своего должника. При этом пострадавшего оставили даже без материальной и моральной компенсации. Серьезные ожоги, длительное лечение, временная потеря трудоспособности обернулись для поджигателя годом лишения свободы условно.

Нападение на 59-летнего Николая Меркушина, как ранее рассказывал 72.ru, произошло четыре месяца назад — 8 января 2018 года. Подсудимый на тот момент работал водителем КАМАЗа, и Николай должен был ему 20 тысяч рублй за перевозку зерна. Накануне мужчины договорились, в какие сроки будут возвращены деньги, но грузоперевозчик внезапно передумал, взял с собой канистру бензина и поехал к должнику. Там он облил своего клиента бензином, после чего поджег и стал избивать. На крики из дома выбежала супруга Николая Меркушина, который к тому моменту уже потерял сознание.

С серьзными ожогами сельчанина доставили в больницу. Медики оценили его состояние как «средней тяжести». У мужчины были обожжена голова, шея и руки.

Так выглядел Николай Меркушин после того, как его облили бензином и подожгли

На поджигателя завели дело. Родственники пострадавшего рассчитывали, что за поджог человека ему дадут реальное лишение свободы.

— Но он с самого начала хвастался, что имеет связи с правоохранительными органами , поэтому ему ничего не будет, — рассказывают родные Николая Меркушина.

В итоге мировой судья Бердюжского района приговорил поджигателя к 1 году условно за причинение вреда средней тяжести. При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении у подсудимого маленького ребенка, явка с повинной, признание своей вины и раскаяние о содеянном, а также неудовлетворительное состояние здоровья. При этом никаких компенсаций потерпевшему не назначили.

Родственники Николая Меркушина категорически не согласны с решением суда.

— Этот человек ехал к Николаю Павловичу с твердым намерением убить. Поэтому, считаем, его должны были судить по другой статье — покушение на убийство. Он вместе с сыном сел в машину, поехал на заправку, купил бензин, после чего поехал к нам домой. Сын прекрасно знал, что задумал отец, и не остановил его. Также нам отказали в компенсации. Ну, и условное наказание за такой вред здоровью — это просто смешно, — возмущаются родственники Николая Меркушина.

После нападения прошло почти три месяца. Николай Меркушин почти восстановился, но у него до сих пор проблемы с левой рукой, которая сильно обгорела. Она почти не двигается. Из-за травмы он не может работать физически. Сейчас родственники пострадавшего собираются подать апелляцию. Они требуют судить поджигателя по другой статье и настаивают на выплате материальной компенсации.