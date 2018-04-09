В Рузе создадут штаб для решения проблемы вывоза мусора

"Полигоны ТБО (твердых бытовых отходов), распложенные в других районах, принимают мусор с перебоями, мусор возвращают в округ. Мы свои полигоны закрыли несколько лет назад. Во вторник созовем оперативный штаб по выработке мер для решения данного вопроса. С каждым днем ситуация будет только осложняться, решение необходимо принимать сейчас", — приводятся в сообщении слова Тарханова.

Проблема усложняется из-за начала дачного сезона в Подмосковье, приводятся в сообщении слова руководителя одной из мусоровывозящих компаний муниципалитета — ООО «Сантехмонтаж-Руза» Натальи Сычевой . «Вывозить мусор некуда. „Ядрово“ (действующий мусорный полигон в Волоколамском районе Подмосковья — прим. ТАСС) приняло на прошлой неделе только один бункер [мусора]. Машины возвращаются с мусором в округ. Дачники начинают прибывать. Проблема с захоронением мусора усугубится в разы», — сказала она.

Представитель другой мусоровывозящей компании Рузы «Кит Эстейт» Елена Белоусова добавила, что не все собственники частных домов заключили договоры на вывоз отходов. «Только около 30% домовладений имеют такие договоры. Дачники отказываются платить за вывоз мусора. В итоге мусоровывозящие компании работают в минус, экономика предприятий не работает», — процитировали ее в пресс-службе округа.