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В Рузе создадут штаб для решения проблемы вывоза мусора
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В Рузе создадут штаб для решения проблемы вывоза мусора 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава городского округа Руза Московской области Максим Тарханов заявил о создании штаба для решения усложняющейся проблемы вывоза мусора из муниципалитета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета в понедельник.
"Полигоны ТБО (твердых бытовых отходов), распложенные в других районах, принимают мусор с перебоями, мусор возвращают в округ. Мы свои полигоны закрыли несколько лет назад. Во вторник созовем оперативный штаб по выработке мер для решения данного вопроса. С каждым днем ситуация будет только осложняться, решение необходимо принимать сейчас", — приводятся в сообщении слова Тарханова.
Проблема усложняется из-за начала дачного сезона в Подмосковье, приводятся в сообщении слова руководителя одной из мусоровывозящих компаний муниципалитета — ООО «Сантехмонтаж-Руза» Натальи Сычевой. «Вывозить мусор некуда. „Ядрово“ (действующий мусорный полигон в Волоколамском районе Подмосковья — прим. ТАСС) приняло на прошлой неделе только один бункер [мусора]. Машины возвращаются с мусором в округ. Дачники начинают прибывать. Проблема с захоронением мусора усугубится в разы», — сказала она.
Представитель другой мусоровывозящей компании Рузы «Кит Эстейт» Елена Белоусова добавила, что не все собственники частных домов заключили договоры на вывоз отходов. «Только около 30% домовладений имеют такие договоры. Дачники отказываются платить за вывоз мусора. В итоге мусоровывозящие компании работают в минус, экономика предприятий не работает», — процитировали ее в пресс-службе округа.
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