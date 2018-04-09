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Даже стильный костюм Леди Гаги не отвлек внимание от ее «уставшей» груди
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Даже стильный костюм Леди Гаги не отвлек внимание от ее «уставшей» груди 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Леди Гаге не привыкать эпатировать публику. Она уже неоднократно появлялась на красных дорожках в откровенных нарядах, которые едва прикрывали ее формы. А несколько часов назад певица разместила в своем Instagram серию фото, сделанных в костюме, надетом на белье. На одной из кадров у певицы даже виден сосок. И все бы ничего, если бы формы звезды были идеальными. Но натуральная грудь Гаги выглядит «уставшей»: она обвисла и совершенно не смотрится в этой модели бюстральтера.
Впрочем, стоит отдать должное Гаге: даже несмотря на несовершенства своего тела, она не стесняется его демонстрировать в век нанатуральной и силиконовой красоты.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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