Предприятия Evraz в США подали обращения в рамках процедуры исключения из списка пошлин 

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Предприятия Evraz в США подали обращения в рамках процедуры исключения продукции металлургической компании из нового американского списка пошлин на металлопродукцию. Об этом сообщил журналистам президент Evraz Александр Фролов.
"В Америке существует специальная процедура, наши американские предприятия в этой процедуре участвуют, они все необходимые обращения уже подали. Сейчас довольно сложно говорить, какой будет результат, но тем не менее шансы есть на то, что продукция НТМК (Нижнетагильского металлургического комбината — прим. ТАСС) будет исключена из этого перечня, который попал под пошлины", — сказал он.