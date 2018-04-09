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Евгений Тефтелев прокомментировал отказ «Созвездия» от домов в центре Челябинска
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Евгений Тефтелев прокомментировал отказ «Созвездия» от домов в центре Челябинска 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Глава Челябинска Евгений Тефтелев ответил на запрос депутата Госдумы Анатолия Литовченко, который ранее передал ему жалобы жителей домов по улице Привокзальной на действия управляющей компании «Созвездие». Организация с 10 марта в одностороннем порядке расторгла отношения со своими клиентами. Люди боятся, что за состоянием их старых домов теперь некому следить. Впрочем, теперь у челябинцев есть шанс оспорить разрыв отношений со своей «управляйкой» через жалобу в прокуратуру или суд.
«Законом не установлена возможность включения в договор по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома права обслуживающей организации в одностороннем порядке отказываться от исполнения данного договора, — говорится в ответе градоначальника. — Право на досрочное прекращение договора по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по инициативе обслуживающей организации может быть основано только на судебном решении». При этом Евгений Тефтелев подчеркивает, что в мэрию не поступало информации о том, что договоры, заключенные между «Созвездием» и жильцами еще в 2007 году, расторгнуты по соглашению сторон или иным законным основаниям.
В аналогичной ситуации оказались жители домов по улицам Пушкина, Свободы и ряда других. От старинных строений, которые вот-вот пойдут под снос, отказались несколько управляющих компаний. Всего без управления, по данным, собранным депутатом Анатолием Литовченко, в настоящее время осталось порядка 400 домов. Как ранее сообщал «ФедералПресс», несколько домов в центре Челябинска, которые остались без управления, подлежат сносу, но пока не определен застройщик, который будет осваивать территорию и возводить на ней новые высотки, а значит и расселить обитателей почти вековых бараков.
В управляющей компании «Созвездие» отказались комментировать ситуацию и свои дальнейшие действия в отношении бывших клиентов.
Фото Евгения Поторочина.
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