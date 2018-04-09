Евгений Тефтелев прокомментировал отказ «Созвездия» от домов в центре Челябинска

Глава Челябинска Евгений Тефтелев ответил на запрос депутата Госдумы Анатолия Литовченко , который ранее передал ему жалобы жителей домов по улице Привокзальной на действия управляющей компании «Созвездие». Организация с 10 марта в одностороннем порядке расторгла отношения со своими клиентами. Люди боятся, что за состоянием их старых домов теперь некому следить. Впрочем, теперь у челябинцев есть шанс оспорить разрыв отношений со своей «управляйкой» через жалобу в прокуратуру или суд.

«Законом не установлена возможность включения в договор по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома права обслуживающей организации в одностороннем порядке отказываться от исполнения данного договора, — говорится в ответе градоначальника. — Право на досрочное прекращение договора по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по инициативе обслуживающей организации может быть основано только на судебном решении». При этом Евгений Тефтелев подчеркивает, что в мэрию не поступало информации о том, что договоры, заключенные между «Созвездием» и жильцами еще в 2007 году, расторгнуты по соглашению сторон или иным законным основаниям.

В аналогичной ситуации оказались жители домов по улицам Пушкина, Свободы и ряда других. От старинных строений, которые вот-вот пойдут под снос, отказались несколько управляющих компаний. Всего без управления, по данным, собранным депутатом Анатолием Литовченко, в настоящее время осталось порядка 400 домов. Как ранее сообщал «ФедералПресс», несколько домов в центре Челябинска, которые остались без управления, подлежат сносу, но пока не определен застройщик, который будет осваивать территорию и возводить на ней новые высотки, а значит и расселить обитателей почти вековых бараков.

В управляющей компании «Созвездие» отказались комментировать ситуацию и свои дальнейшие действия в отношении бывших клиентов.