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«Русгидро» перенесет ввод Загорской ГАЭС-2 на 2024 год
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«Русгидро» перенесет ввод Загорской ГАЭС-2 на 2024 год 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Срок ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2, которую строит "Русгидро", будет перенесен в связи со сложностью в реализации технических мероприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко.
В министерстве отметили, что срок запуска станции перенесен на 2024 год. «В связи со сложностью реализуемых технических мероприятий», — отметил Кравченко, комментируя причины переноса сроков ввода станции.
"Русгидро" строила Загорскую ГАЭС-2 (Сергиево-Посадский район Московской области) мощностью 840 МВт с 2007 года по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который гарантирует компании возврат инвестиций. Ввод электростанции планировался на 2014 год, но в 2013 году на ней произошла авария, в результате которой станцию частично затопило. Запуск Загорской ГАЭС-2 перенесли на 2019-2020 годы. Но в декабре 2017 года глава «Русгидро» Николай Шульгинов сообщил, что компания приняла решение о консервации Загорской ГАЭС-2 на два года.
Затраты на восстановление станции оценивались в 44 млрд рублей, и «Русгидро» неоднократно откладывала принятие решение о судьбе ГАЭС.
До конца сентября 2018 года «Русгидро» должна предоставить промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на станции, доработанного по результатам проекта консервации.
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