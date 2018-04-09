Территориальные центры социального обслуживания и успешно продвигают в жизнь новое направление работы 

В районе Коньково не так давно начал свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».
К проекту уже присоединились тысячи пенсионеров Конькова. Пенсионеры Конькова в районных ТЦСО и культурных центрах активно изучают английский, компьютерную грамотность, рисуют, танцуют, вышивают, занимаются физкультурой и спортом. Особенно представителям старшего поколения пришлись по нраву уроки вокала, Более подробно с проектом «Активное долголетие» можно ознакомиться здесь: http://gazetauzao.ru/sport-tvorchestvo-i-ekskursii-pensionery-naydut-zanyatie-na-lyuboy-vkus-v-yuzao/.
Справка: «Активное долголетие» — пилотный проект, направленный на создание бесплатного досуга для пенсионеров — культурного, образовательного и спортивного. Участниками проекта могут стать постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия будут проходить в группах один или два раза в неделю. В зависимости от предпочтений будут созданы группы по определенным видам занятий.