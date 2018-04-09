Ещё
Территориальные центры социального обслуживания и успешно продвигают в жизнь новое направление работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Территориальные центры социального обслуживания и успешно продвигают в жизнь новое направление работы 

Коньково 46 минут назад
Фото: Коньково
В районе Коньково не так давно начал свою работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».
К проекту уже присоединились тысячи пенсионеров Конькова. Пенсионеры Конькова в районных ТЦСО и культурных центрах активно изучают английский, компьютерную грамотность, рисуют, танцуют, вышивают, занимаются физкультурой и спортом. Особенно представителям старшего поколения пришлись по нраву уроки вокала, Более подробно с проектом «Активное долголетие» можно ознакомиться здесь: http://gazetauzao.ru/sport-tvorchestvo-i-ekskursii-pensionery-naydut-zanyatie-na-lyuboy-vkus-v-yuzao/.
Справка: «Активное долголетие» — пилотный проект, направленный на создание бесплатного досуга для пенсионеров — культурного, образовательного и спортивного. Участниками проекта могут стать постоянно зарегистрированные в Москве пенсионеры, не имеющие медицинских противопоказаний. Занятия будут проходить в группах один или два раза в неделю. В зависимости от предпочтений будут созданы группы по определенным видам занятий.
Коньково: последние новости
Ренат Лайшев отчитался перед избирателями Ученики школы № 17 поздравили с юбилеем любимого преподавателя Московские центры госуслуг «Мои Документы» работают эффективно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок481
Рубль рухнул359
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй40
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»231
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение